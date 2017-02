Hausfinanzierungen, Hausbau oder Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben sind zurzeit so günstig wie noch nie. Eigenheimbesitzer sollen und wollen Energie sparen und werden dafür vom Staat nicht nur mit KfW-Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen, sondern auch mit einem Steuerbonus für Handwerkerleistungen unterstützt.

Hausbesitzer erhalten für eine Einzelmaßnahme als auch für eine komplett neue Modernisierung eine KfW-Förderung für neue Fenster und Dachfenster. Das betrifft auch den Austausch von Fensterscheiben.

Energieeffizient bauen mit Zuschüssen aus dem KfW-Förderprogramm

Hausbesitzern wird eine ganze Reihe von Programmen zur Förderung von energetischer Sanierung angeboten. Wer Fenster erneuern möchte, kann sich über Förderhilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) informieren und einen Kredit oder einen Zuschuss beantragen, die sowohl für Einzelmaßnahmen als auch für effiziente Gesamtsanierungen gedacht sind.

Selbst für eine fachgerechte Baubegleitung aus dem Programm 431 können von der KfW Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Einen Überblick über Kredite für Anschaffungen oder Modernisierungen sowie über Finanzierungen von Häusern bieten Kreditvergleiche im Internet wie kredittestsieger.org . Der Kreditvergleich zeigt beispielsweise auf, welche Anbieter aktuell die günstigsten Immobilienkredite vergeben.

Für welche Maßnahmen gibt es Geld vom Staat?

Unterstützung in Form von Förderung gibt es für alle Hausbesitzer, die ihren Wohnraum energetisch effizient sanieren oder auch sanierte Wohnobjekte erwerben möchten. Bedingung für den Erhalt der Förderung ist, dass der Bauantrag des Wohnraums oder des Hauses das Datum vor dem 1. Januar 1995 tragen muss. Wer in den Genuss einer KfW-Förderung kommen möchte, kann den Antrag auch beispielsweise zusammen mit einem Energieberater stellen, der sinnvolle energetische Sanierungsmaßnahmen am Objekt aufzeigen kann.

Gefördert werden Sanierungsmaßnahmen, die für eine Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden sorgen. Sollte das KfW-Effizienzhausniveau erreicht werden, dann können zusätzlich noch Tilgungszuschüsse gewährt werden.

KfW-Programm 430

Zuschüsse für eine Sanierung zum KfW-Effizienzhaus werden laut Angaben bis zu 18.750 Euro pro Einheit des Wohnraums vergeben. Aber auch bei einzelnen Maßnahmen – wenn beispielsweise die Fenster ausgetauscht werden – übernimmt die KfW 10 Prozent der Kosten. Maximal sind es pro Wohneinheit 5.000 Euro.

KfW-Programm 151/152

Um den KfW-Effizienzhaus-Standard zu erreichen, setzt es eine in der Regel umfangreiche energetische Sanierung voraus. Für diesen Fall wird im Programm 151 neben einem zinsgünstigem Kredit auch noch zusätzlich ein Tilgungszuschuss ausgezahlt. Da jedoch auch einzelne Sanierungsmaßnahmen die Energiekosten erheblich reduzieren können, fördert die KfW im Programm 152 auch energetische Einzelmaßnahmen – neue Fenster und neue Dachfenster. Gewährt werden dabei pro Wohneinheit langfristige zinsgünstige Kredite in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

Förderung im Paket – Fenster mit Lüftung

Werden mit den neuen Fenstern gleichzeitig auch noch jeweils Lüftungsanlagen eingebaut, gibt es noch höhere Zuschüsse für Hausbesitzer. Das „Lüftungspaket“ gibt es im KfW-Kreditprogramm und zwar mit einem Tilgungszuschuss von 12,5 % sowie maximal 6.250 Euro auf den Förderhöchstbetrag von 50.000 Euro. Sollte ein Hauseigentümer die Sanierung aus eigenen Mitteln finanzieren, dann kann ein Investitionszuschuss von 15 Prozent beantragt werden.

Steuerbonus

Sanierungsmaßnahmen von Haustüren und Fensterns lohnen sich nicht nur wegen der erreichbaren Energieeffizienz, sondern vor allem auch steuerlich. Denn vom Finanzamt zurückgeholt werden können bei einem fachgerechten Austausch von Fenstern 20 % (max. 1.200 Euro) des Rechnungsbetrages gemäß § 35a (des Einkommensteuergesetzes) als Steuerbonus. Allerdings: Wird der steuerliche Bonus in Anspruch genommen, werden keine KfW-Fördermittel vergeben – und umgekehrt.