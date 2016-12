In der Regel haben Unternehmen bzw. Firmen die Pflicht, erst dann eine Rechnung auszustellen, wenn eine Leistung erbracht worden ist. Sollte es einmal nicht so sein, so besteht eine Regelung über Abschlagszahlungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Besonders benachteiligt sind selbstständige Handwerker, denn bevor sie eine Rechnung ausstellen können, müssen sie in Vorkasse gehen. Folgende Dinge müssen nämlich vor und während des Auftrags bezahlt werden:

Materialkosten als erste Priorität

Eventuell Mitarbeiter

Gegebenenfalls Hilfskräfte wie Architekten oder Fachkräfte

Planungskosten

Reisekosten

So kommt es vor, dass nicht jeder selbstständige Handwerker genügend Geld aus der Firmenkasse nehmen kann, um es in den Auftrag zu investieren. Für diesen Zweck gibt es sogenannte Handwerker Kredite oder auch Kredite für Baufinanzierung für Selbstständige. Allgemein lässt sich der Kredit auch als Materialkredit bezeichnen. Im Folgenden werden zum Handwerker-Kredit wichtige Tipps gegeben:

Erste Anlaufstelle: Die KfW Bank

Die KfW Bank ist der finanzielle Förderer Nr.1 für Bauprojekte. Dabei liegt ihr Fokus vor allem auf kleinere oder mittelständische Unternehmen, damit diese keinen zu großen Nachteil gegenüber den großen Unternehmen haben. Da sie kein eigenes Filialen-Netzwerk hat, vertreibt sie ihre Kredite über verschiedenste Hausbanken wie Commerzbank, Deutsche Bank, Sparkasse oder Raiffeisenbanken. Aus diesem Grunde ist der Weg zum richtigen Ansprechpartner nicht weit. Mehr Infos zur KfW Bank findet man unter www.KfW.de

Die Zinsen sind keineswegs so hoch wie die von der Hausbank, denn alle Kredite, die von der KfW Bank vergeben werden, werden von staatlicher Seite bezuschusst. Das heißt, dass man für eine Auftragsvorfinanzierung keine riesigen Summen bezahlen muss bzw. dem Kunden in Rechnung stellen muss. Doch Vorsicht beim Besuch der Hausbank! Diese wollen in erster Linie ihre eigenen Kredite vertreiben.

Einen Förderberater hinzuziehen

Oft kommen die Banken erst in die Gänge, wenn man als Selbstständiger einen spezialisierten Berater eingeschaltet hat. Jetzt wird es ernst, denn der Förderberater weiß genau um die Rechte eines Selbstständigen. Daher empfiehlt sogar die KfW-Bank jedem Selbständigen, der Fördergelder benötigt, sich die Unterstützung eines Profis einzuholen. Dieser hilft auch dabei, alle möglichen Voraussetzungen für eine schnelle und reibungslose Kreditvergabe zu erfüllen.

Einen Handwerker-Sofortkredit bekommen

Oftmals wollen die Banken keinen Kredit herausrücken. Das kann mehrere Gründe haben, wobei die zwei gängigsten Argumente lauten:

Es liegen keine Sicherheiten wie Immobilien vor

Es liegt zu wenig Eigenkapital vor

Das ist natürlich ärgerlich, denn würden beide Voraussetzungen erfüllt sein, bedarf es in den meisten Fällen keinen Vorfinanzierungskredit mehr.

Für solche Zwecke gibt es im Internet verschiedene Portale, die Kreditinstitute, die grundsätzlich in Frage kommen, vergleichen und vorstellen, wie beispielsweise Kreditvergleichonline.de.

Bürgschaftsbanken als praktischer Ansprechpartner

In den meisten Bundesländern gibt es sogenannte Bürgschaftsbanken, die mittelständische Unternehmen finanziell unterstützen wollen. Da diese wissen, dass finanzielle Spritzen zur Vorfinanzierung sehr schnell verabreicht werden müssen, dauert es vom Antrag bis zur Entscheidung meist nur eine Woche. Die Entscheidungen werden auch unabhängig davon gefällt, bei welchen Banken man bereits eine Rückmeldung bzw. Absage erhalten hat.

Voraussetzungen, um als Selbstständiger einen Handwerkerkredit zu bekommen

Um die Chancen auf einen Kredit zu erhöhen, bedarf einiger Voraussetzung, die man als Selbstständiger erfüllen sollte. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man sich nicht beschweren, wenn sich keine Bank kooperativ verhält. Was auf jeden Fall vorhanden sein muss, sind feinsäuberliche betriebswirtschaftliche Unterlagen. Das beinhaltet vor allen Dingen:

Die aktuelle Geschäftsbilanz

Eine aktuelle Auswertung

Eine Kostenrechnung für das Folgejahr

Einen Soll-Ist Vergleich

Darüber hinaus ist es ratsam, der Bank immer einen Schritt entgegenzukommen. Meistens hat die Hausbank bzw. das zuständige Kreditinstitut schon Erfahrungen mit dem Antragsteller gemacht. Wer sich in dieser Zeit und während der Antragsstellung nicht als kommunikativer Partner erweist, wird es nicht leicht haben. Das ist unter anderem ein großer Fehler, den kleine Handwerkerfirmen des Öfteren begehen.

Ein weiteres Problem, welches viele Betriebe haben, ist dass die Bilanzen zu spät erstellt werden. Meistens werden die Unterlagen erst nach Antragstellung erstellt, was zu einem schlechteren Rating führt. Daher gilt: Erst die Unterlagen zusammentragen und dann den Antrag stellen.

Im Grunde genommen muss das Gefühl vermittelt werden, dass der Betrieb seriös und sauber arbeitet und dass er zukunftsfähig ist.

Fazit zum „Handwerker-Kredit“

Um einen Kredit als selbstständiger Handwerker zu bekommen, muss man so einige Hürden nehmen, denn nicht alle Banken spielen sofort mit. Im Zweifelsfall sollte man immer einen Förderberater zurate ziehen. Ansonsten sollten die Bücher sehr gut geführt werden und zeitgemäß vorgezeigt werden können.