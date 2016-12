Das Fortbildungszentrum für Denkmalpflege Propstei Johannisberg in Fulda bietet von Dienstag, den 24. bis Freitag, den 27. Januar 2017 ein Praxisseminar mit dem Titel: „Holzartenerkennung: Leime, Kitte, Füllstoffe, Lacke“. Das Seminar gibt Handwerksmeistern/Innen und Gesellen/Innen im Tischlerhandwerk einen Einblick in die Holzartenerkennung und den Aufbau von historischen Beschichtungen. Mittels Vorlesungen, Fallbeispielen, praktischer Übungen und Konzepterarbeitung an historischen Beschichtungen sowie der Präsentation von Erfahrungswerten aus den Projektarbeiten werden die Lerninhalte vermittelt. In praktischen Übungen erproben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschiedene Techniken und sammeln erste Erfahrungen. Die Seminargebühr beträgt 350 Euro inklusive Seminarunterlagen. Die

Seminarleitung hat Peter Egloff, gepr. Restaurator im Tischlerhandwerk, Littau (Schweiz). (hf)