Meisterstück von Achim Rist, Sideboard in Nussbaum, Birke und Mineralwerkstoff. Entstanden an der Friedrich-Weinbrenner-Schule Freiburg. BM-Foto: Bianca Oppenländer, Stuttgart

Ein Möbel, das sich sowohl praktisch als auch optisch in den Wohnraum integriert, nahm sich Achim Rist zum Thema seines Meisterstückes und entwickelte daher ein Sideboard mit integriertem Ethanol-Kamin. Formal verband er zwei flache, langestreckte Möbelvolumen in Nussbaum, welche über einen eingeschobenen Schubladenkorpus aus weißem Mineralwerkstoff verbunden sind.

Der obere flache Korpus nimmt im rechten Teil einen Einbaurahmen aus Edelstahl für einen Ethanol-Sicherheitsbrenner auf, der aus Sicherheitsgründen auf drei Seiten mit 6-mm-ESG-Glas eingefasst ist. Im unteren Riegel befinden sich hinter einer auf Gehrung einschlagenden Klappe offene Fächer für das Zubehör des Ethanolbrenners und weitere Kleinteile sowie ein flacher, auf Holzkulissenauszügen geführter Schubkasten – für die Zuhaltung sorgt ein 45°-Einsteckschloss (Herzig).

Eine zweite Klappe links daneben verschließt ein Geheimfach, das über ein verdeckt eingebautes Magnetschloss verriegelt wird. Beide Klappen sind an geraden Lappenbändern (Herzig, Kröpfung A) am Unterboden befestigt und werden durch Seilzugklappenhalter in geöffnetem Zustand in ihrer Endposition gehalten.Von außen erinnert der verbindende, dritte Korpus an eine Holzlege für Kaminholz. Dazu hat der Meisterschüler dünne Hirnholzabschnitte von Birkenscheiten abgetrennt und diese auf das dahinterliegende Schubkastendoppel aufgeleimt. Die Außenseite wurde mit 6 mm starkem Mineralwerkstoff (Corian) belegt und mit dauerelastischem PUR-Kleber verbunden.

Der aus Nussbaum offen gezinkte, oben auf Gehrung abgesetzte Schubkasten wird auf mechanischen Vollauszügen (Blum Tandem mit Tip-on) geführt und bietet im Inneren eine Unterteilung zur Aufnahme von wichtigen Unterlagen im DIN-A4-Format, Briefumschlägen und diversen Schreibutensilien.Die gesamten Naturholzoberflächen wurden mit PUR- Klarlack mit integriertem UV- Schutz grundiert und endlackiert. (hf)

Das Stück entstand an der der Friedrich-Weinbrenner-Schule Freiburg.

BM-Fotos: Bianca Oppenländer, Stuttgart