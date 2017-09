Projektarbeiten dienen heute in vielen Ausbildungsstätten der praxisorientierten Vorbereitung auf die Meisterprüfung. So auch an der Meisterschule Tübingen: 20 angehende Meisterschüler entwickelten interessante Lösungen rund ums Thema Sitzmöbel – von der Entwurfsskizze bis hin zum fertigen Möbel im Maßstab 1:1.

I An der Meisterschule Tübingen werden die Schüler gegen Ende ihrer einjährigen Weiterbildung zum Schreinermeister in einem umfangreichen Semesterprojekt an die späteren Anforderungen der Meisterprüfung herangeführt. Anhand eines praxisnahen Kundenauftrages sollen sie in selbst organisiertem Lernen Inhalte von Teil I und II und auch Inhalte der Prüfungsmappe der Handwerkskammer erfassen. Während der Projektplanung üben sie dabei fächerübergreifend, Kundenanforderungen zeitgemäß und anspruchsvoll umzusetzen, die Projektplanung inklusive des Zeitmanagements zu organisieren, Entwurfs-, Planungs- und Kalkulationsunterlagen zu erstellen, die Konstruktion und Fertigung des Produktes durchzuführen, EDV-Anwendungen zu nutzen und im Team zu arbeiten.

Die entwickelten Produkte sollen in einer Fertigungszeit von maximal fünf Arbeitstagen hergestellt und in einer Abschlusspräsentation vor Vertretern der Handwerkskammer, der Lehrerschaft und Schülern vorgestellt werden. (hf/Quelle Meisterschule Tübingen) I

www.gs-tuebingen.de