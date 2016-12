Die DIN-1946-6 setzt für die Wohnungslüftung die normativen Rahmenbedingungen. Werden Fenster in einem Neubau eingebaut oder im Altbau mehr als ein Drittel davon getauscht, besteht die Pflicht zum Lüftungskonzept.

Die Bauherren erwarten Antworten auf diese normativen Anforderungen. Dann sind auch Fensterbauer sowie Schreiner und Tischler gefordert. Lösungsvorschläge gibt Innoperform, langjähriger Generalvertrieb für Regel-air-Fensterlüfter. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu Experten in der Planung von Wohnungslüftungen mit Fensterlüftern entwickelt“, so Achim Kockler, geschäftsführender Gesellschafter. Inzwischen werden im Rahmen der kostenfreien Beratungstätigkeit pro Jahr circa 1000 Objektberechnungen mit normativer Auslegung der Fensterlüfter durchgeführt. „Diese Erfahrung kombiniert mit dem technischen Wissen macht uns zu einem starken Partner für unsere Kunden“, so Enrico Mager, Prokurist und Vertriebsleiter.

Das Innoperform-Beratungsteam unterstützt unter der Leitung von Achim Kockler und Enrico Mager mit individuellen Lösungsvorschlägen und Berechnungen. „Bei komplexen Fällen ist das bei uns durchaus auch Chefsache“, erläutert Achim Kockler, „dabei ist uns wichtig, dass wir stets ein verständliches Ergebnis aufzeigen, das die technischen Hintergründe beleuchtet und darüber hinaus exakt angibt, wie viele Regel-air-Fensterlüfter beispielsweise notwendig sind.“ Für die häufigsten Planungsfälle der Querlüftung bietet Innoperform auf ihrer Webseite ein kostenloses Berechnungstool an.

Innoperform GmbH

02694 Malschwitz

Halle C4, Stand 210