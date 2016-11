Dorma und Kaba bündeln Kräfte

Aus Dorma und Kaba wurde dormakaba. Ein Schulterschluss, der Kunden in jeder Phase der Zusammenarbeit vielfältige Mehrwerte bietet. Als Unternehmen stehen wir gemeinsam für mehr als 150 Jahre Sicherheit und Verlässlichkeit. Durch den Zusammenschluss gewinnen wir mehrfach an Stärke: Denn durch die Komplementarität beider Unternehmen bieten wir zukünftig ein umfassendes Portfolio an Produkten, Lösungen und Services rund um die Tür sowie den sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand.

Dies umfasst Schließsysteme vom Zylinder und Schlüssel respektive Schloss bis hin zu voll vernetzten elektronischen Zutrittslösungen, physische Zugangssysteme und automatische Türsysteme sowie ein umfassendes Angebot an Türbändern, Beschlägen, Türschließern und -stoppern wie auch Schlüsselrohlingen und Schlüsselfräsmaschinen. Das Portfolio wird ergänzt durch Produkte für die Zeit- und Betriebsdatenerfassung, Hotel- und Hochsicherheitsschlösser sowie horizontale Schiebewandsysteme und mobile Trennwände.

Unser neuer Name dormakaba steht für eine Verbindung zweier starker Partner und Marken, aus der sich nachhaltige Mehrwerte für alle Anspruchsgruppen ergeben. Diese entstehen aus der Kombination der komplementären Produkt- und Serviceportfolios, der umfassenden Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette sowie einer breiten geografischen Verankerung.

dormakaba Deutschland GmbH

58256 Ennepetal

Halle B1, Stand 319