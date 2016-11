Hochweiß – das richtige Weiß für mehr Frequenz und Marge

Weiße Türen sind und bleiben Kundenlieblinge. Bereits im Oktober prognostizierte das Holz-Zentralblatt für 2017 erneut einen starken Anteil von 50 % an der Nachfrage nach Weißlack- und CPL-weißen Türen. Händler und Hersteller wissen um das Potenzial dieser zeitlosen Schnelldreher. Bereits jetzt profitiert der Fachhandel von der Weißlack-Kompetenz von Mosel Türen, die Margen bei höchster Qualität eröffnet. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch ein Trend zu noch weißeren Oberflächen ab. Doch welcher Weißton ist der richtige? Und wie lässt sich ein neuer Weißton an Kunden verkaufen? Fragen, über die sich die Branche schon lange und zu Recht den Kopf zerbricht.

Mosel Türen ist sich sicher: Das Thema „Hochweiß“ wird kommen. Entscheidend sind aber die leichte Handhabbarkeit und eine einfache wie stichhaltige Verkaufsargumentation für Händler und Kunde. Das hausinterne Design-Labor hat dazu Oberflächen und Farbwerte aktueller Interiormarken genau analysiert. Das Unternehmen präsentiert zur Bau 2017 eine einfache wie naheliegende Lösung, die dem Fachhandel erneut Frequenz und Marge bescheren wird.

Mosel Türen

54311 Trierweiler

Halle B4, Stand 518