International integriert mit beispiellos breitem Produktsortiment

Mit kundenindividuellen Lösungen will Pfleiderer das Fachpublikum auf der BAU in München begeistern. Unter dem Motto „Inspirations close to you“ stellt der Holzwerkstoffhersteller dort erstmals sein neues, in Breite und Tiefe beispielloses Produktsortiment vor. Herzstück des Ganzen ist die „Design-Kollektion 2017-2020“: eine weltweit gültige Dekorauswahl, welche auf zukunftsorientierten Interieurtrends und zeitgemäßen Farb- und Lebenswelten basiert.

Damit der Kunde angesichts dieser großen Auswahl den Überblick behält, haben die Holzwerkstoffexperten quer durch die Produktbereiche Programme für verschiedene Einsatzzwecke bzw. Kundengruppen gebildet: Das Angebot erstreckt sich vom klassischen Möbel- und Innenausbau, auch für Schiffe, über den Leichtbau und Brandschutz bis hin zu besonders ökologischen Produkten und solchen für konstruktive Zwecke. Darüber hinaus führt Pfleiderer auch elektrostatisch ableitfähige Holzwerkstoffe, Echtmetall-Veredelungen und kundenindividuelle Digitaldrucke im Programm.

„Mit unserer konzernübergreifenden Kollektion haben wir ein Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten geschaffen, das in seiner Breite und Tiefe bisher einzigartig ist“, stellt Michael Wolff fest, Vorstandsvorsitzender der Pfleiderer Group S.A.: „Damit werden wir mehr denn je unserem Anspruch gerecht, europaweit qualitativ der führende Lieferant für hochwertige und einzigartige Holzwerkstoffe zu sein: mit einer herausragenden dekorativen Oberflächenkompetenz, kundenorientierten Serviceleistungen und – nicht zuletzt – konsequent nachhaltig.“

