Top-Qualität bei Haustüren aus Holz

Die in Südtirol ansässige Rubner-Gruppe ist einer der führenden Holzspezialisten für individuelle Ansprüche am Bau und deckt dabei die Wertschöpfungskette vom geschnittenen Baum bis zum Großobjekt in Holz ab. Rubner Türen als wichtiger Teil dieser Gruppe hat sich mit rund 150 Mitarbeitern an vier Produktionsstandorten einen Namen als anerkannter Spezialist für die Produktion von hochwertigen, maßgeschneiderten Haus- und Innentüren aus Holz gemacht.

Neben einer reichhaltigen Modellauswahl – zum Großteil geschmacksmustergeschützt – deckt das breite Funktionstürprogramm die Bereiche KlimaHaus und Minergie bzw. Passivhausbau genauso ab wie die Funktionen Brandschutz, Schallschutz und Einbruchschutz. Im Prüfinstitut für Bauelemente Rosenheim wurde den Haustüren von Rubner Widerstandsklasse RC2 und RC3 attestiert, und dass Rubner-Haustüren zudem erstklassige Energiespartüren sind, beweisen ausgezeichnete Werte für Wärmedämmung, nämlich Ud-Werte von 0,9 bis 1,1 W/(m2K).

Die revolutionäre 2-Komponenten-Oberflächenbeschichtung, ein wasserverdünnbares, elastisch atmungsaktives Decklacksystem mit hervorragender Witterungs- und UV-Beständigkeit bei gleichzeitig hoher Kratzfestigkeit sorgt für eine sehr hohe Lebensdauer der Rubner-Holzhaustüren.

Wir als Rubner Türen sind stets bemüht die Qualität zu verbessern und das Design den neuesten Wohntrends anzupassen. Darüber hinaus möchten wir unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige gute Zusammenarbeit ein Dankeschön aussprechen. Besuchen Sie uns auf der BAU 2017 in München —wir freuen uns auf Sie.

Rubner Türen AG

39054 Ritten/Klobenstein, Italien

Halle B4, Stand 318