Jetzt wird’s aber schräg

Überall tauchen in der Innenraum- und Möbelgestaltung jetzt Dreiecke und Schrägen auf: Sei es in der Möbelkonstruktion, z. B. durch Verstrebungen an Tischgestellen, die tragwerksähnliche Formen annehmen können, oder mit schräg gestellten Möbelfüßen aus Vierkanthölzern.

Aber auch für die Oberflächen von Wänden, Böden oder Möbeln gibt es neue Designs, Dekore und Muster mit Dreiecken. Dabei sind diese Gestaltungselemente mal symmetrisch angeordnet, z. B. als grafisches Muster im Black&-White-Look, oder auch asymmetrisch, was der Optik eine kristalline Anmutung verleiht. Plattenhersteller bieten sogar furnierte Oberflächen in 3D mit einer solchen Gestaltung. Auch lineare Fräsungen in Platten, die sich kreuz und quer verteilen, bilden mit den entstehenden Dreiecken einen schönen, gestalterischen Effekt, z. B. für Wandverkleidungen.

Aber vor allem ist das ein echter Tipp für ganz normale Einrichtungsgegenstände. So bekommen herkömmliche Tische, Spiegel, Regale, Garderoben viel Pfiff, wenn man eine Ecke großzügig und asymmetrisch anschneidet oder schräg stellt.