Reduziert: Die Flachrosetten aus der Serie Austin setzen Akzente am Fenster. Foto: Hoppe

Mit der Serie Austin bietet der Beschlaghersteller Hoppe eine Fenstergriffserie an, die mit ihren flachen Rosetten Akzente am Fenster setzt: Die verringerte Rosettenhöhe wirkt minimalistisch und schlicht und lässt den Griff viel mehr in den Vordergrund treten.

Außerdem präsentiert der Hersteller die Secustik-Technik, die das unbefugte Verschieben des Fensterbeschlags von außen erschwert. Sie wird durch die abschließbare Version mit Secu100 und Secustik ergänzt. Diese verhindert zusätzlich das Abdrehen oder Abreißen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm. (sk)

Hoppe AG

35260 Stadtallendorf

BAU: Halle B4, Stand 339