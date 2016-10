Mobile Aufhängung und doch stabil

Für die Montage von Fensterelementen im Mauerwerk hat Belu-Geschäftsführer Bernd Ludwig eine neue mechanische mobile Aufhängung in Form von Gleitbolzen entwickelt. Die auftretenden Kräfte werden über die Bolzen spannungsfrei in die Wand abgeleitet. Das Bolzengewinde wird nur in den Rahmen geschraubt. Die glatten Zylinder der Bolzen kommen ins Mauerwerk. Somit ist zwischen Rahmen und Laibung und in Verbindung mit dem Belu-Schnellstmontageschaum keine Verklotzung mehr nötig. Da das Element in diesem Zustand flexibel aufgehängt ist, kann es Bewegungen aufnehmen. Die Funktion der Lastabtragung in vertikaler und horizontaler Richtung ist somit gewährleistet. Ein weiterer Vorteil ist auch die Verträglichkeit der Bolzen mit dem weniger tragfähigen, auf Wärmedämmung optimierten Mauerwerk.

Bei einem geprüften Winddruck/Sog von über 1800 Pa können auch schwere Elemente sicher montiert werden. Laut Hersteller reichen die herkömmlichen Bohr-/Abstandspunkte für die Aufhängung aus. Statische Ansprüche durch Windlasten und Nutzungskräfte beim Öffnen und Schließen der Flügel werden sicher absorbiert. Angeboten werden die Bolzen in 150 mm Länge, weitere Größen sind möglich.

Und so funktioniert es: Mit den Montagekissen wird das Fenster ausgerichtet und fixiert. Danach werden im oberen und unteren Bereich der aufrechten Setzpfosten links und rechts die Ecken sowie ein ca. 10 cm langer Streifen an jeder Seite der Fuge mit dem Schnellstmontageschaum ausgfüllt. Nach rund fünf Minuten, ist der Schaum ausgehärtet. Jetzt werden die Montagekissen entfernt und die Fuge rundherum ausgeschäumt. Anschließend werden die Löcher für die Gleitbolzen durch den Fensterrahmen in den Schaum und in die Wand gebohrt. Das Setzen der Gleitbolzen kann aber auch vor dem kompletten Ausschäumen vollzogen werden. (sk)

Belu Vermarktungs GmbH

63555 Gelnhausen