Montagepunkte, wo vorher nur Luft war

Das Unternehmen Flymax hat mit dem Montagesystem Montx, einen neuen Produktbereich im Portfolio. Damit lassen sich Montagepunkte an Kunststofffenstern auch im Bereich von Verbreiterungen oder Kopplungen einfach setzen. Kern des Systems ist eine in die äußeren Rastnasen eingeclipste und mit der Stahlarmierung verschraubte Montageschiene aus Aluminium. Diese schafft eine Aufnahmegeometrie für Montageanker zum Eindrehen. Ragt die Montageschiene über das Einzelelement hinaus in die Verbreiterungs-/Kopplungsebene, so kann sie auch in diesem Bereich mittels Montageanker kraftschlüssig mit dem Baukörper verbunden werden. Dabei können je nach Einbausituation bis zu 600 mm an Verbreiterung/Kopplung überbrückt werden. Die Auswirkungen auf den Uw-Wert sowie den Isothermenverlauf sind nachweislich vernachlässigbar. Das Montagesystem ist für die Profine Systeme 76 und 88 reloaded sowie sämtliche Veka- und Gealan-Systeme verfügbar, weitere folgen. (sk)

