Der Aluminiumspezialist Schüco Alu Competence hat mit Schüco Smartcube ein vielseitig einsetzbares Regalsystem ins Programm aufgenommen. Kern des Systems ist ein kleiner, kubusförmiger Eckverbinder, an den sich quadratische Aluminiumrohre mit einem Querschnitt von 18 x 18 mm ansetzen lassen – die Befestigung am Knoten erfolgt über Madenschrauben. In die Raumstruktur des beliebig erweiterbaren Systems können 16 mm starke Böden aus Plattenwerkstoff eingelegt werden. Damit werden ganz neue Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten im Küchen-, Wohn- und Arbeitsbereich eröffnet: Ob integriert in bestehende Möbelkonzepte als Unterschrank- bzw. Inselmodul oder ergänzend an der Wand befestigt. (hf)

Schüco International KG

33829 Borgholzhausen

www.schueco.com/alu-competence