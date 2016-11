Fugenlose Optik in sechs Farben

Ob für Arbeitsflächen, Tische oder Regale – überall dort, wo die fugenlose Verarbeitung im Vordergrund steht, eignet sich der durchgefärbte Getalit-Schichtstoff „UniColor“ von der Westag & Getalit AG optimal. Der Grund dafür liegt in der homogenen Farbigkeit des Materials: Im Gegensatz zu herkömmlichen HPL-Beschichtungen wird UniColor ausschließlich mit klaren Melaminharz imprägnierten Papieren hergestellt, wodurch das Material seine homogene Farbigkeit erhält. Dadurch bringt der Schichtstoff neue Möglichkeiten bei der Gestaltung mit sich – was sich besonders bei der Kantenbearbeitung zeigt: Durch das Fasen der Kante lässt sich beispielsweise ein fließender Übergang in die Fläche herstellen und es entsteht eine kantige, fugenlose Optik. So lassen sich Kanten und Flächen einheitlich gestalten, ohne sichtbare Nahtstellen zu hinterlassen.

Hinsichtlich seiner Verarbeitungsmöglichkeiten und Oberflächenbeschaffenheit ist der durchgefärbte Werkstoff vergleichbar mit herkömmlichen HPL-Beschichtungen und bietet dem Verarbeiter daher beim Herstellen optisch fugenfreier Elemente beste Voraussetzungen.

Bei der Dekorauswahl setzt der Hersteller auf verschiedene Dekore in modernem Weiß, Schwarz und verschiedenen Grautönen, die den aktuellen Farbtrends entsprechen und sich dezent und edel in nahezu jedes Interieur integrieren lassen. Für den UniColor-Schichtstoff werden derzeit sechs Dekore angeboten.

Neu im Programm ist zudem der antibakterielle Schichtstoff Getalit-HPL, der 99,9 % der Bakterien auf der Oberfläche reduziert. Der Oberflächenspezialist entwickelt damit sein Angebot an funktionalen Oberflächeneigenschaften für HPL weiter. Das Unternehmen bietet neben dem Qualitätsstandard „Getalit Bacteria resistant“, der sich über nahezu das komplette Schichtstoffangebot des Herstellers erstreckt, auch eine nach JIS Z 2801 zertifizierte Qualität an. (ra)

Westag & Getalit AG

33378 Rheda-Wiedenbrück