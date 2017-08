Von der Küche über das Bad bis hin zum Wohn- und Schlafraum: Das Schubkastensystem Alphabox von Samet sorgt mit seiner in die Führung integrierten Push-open/Soft-close-Funktion für komfortabel nutzbaren Stauraum. Als kompaktes Programm bietet es alles, um Einstiegssegmente im Bereich der Möbelfertigung chic und funktionstüchtig auszustatten. An Innenausbauer und Schreiner wird das System jetzt auch als Handwerker-Set geliefert.

Die Schubkästen und Auszüge passen sich mit ihrem schlanken und reduzierten Design jeder Möbelanwendung an. Besonderer Clou: Die Push-open/Soft-close-Funktion sorgt hinter grifflosen Möbelfronten für bequemen Zugriff auf den Stauraum. Wenn auch dieser Komfort in allen Anwendungen überzeugt, so bewährt er sich insbesondere dort, wo praktische Lösungen wie beispielsweise im Bad den Stauraum optimieren. Durch die Synchronisierung der Unterflurführung ist der Lauf des Schubkastens störungsfrei und geräuscharm.

Mit entsprechenden Inneneinrichtungselementen lässt sich systematisch der Schubkasteninhalt organisieren.

Das Alphabox-Schubkastensystem wird in der Zargenhöhe von 84 mm und in den Nennlängen von 270 bis 600 mm angeboten. Die Zargen nehmen den Boden ohne zusätzliche Fräsung auf – ein zeit- und kostensparender Faktor. Mit der dreidimensionalen Verstellung lässt sich die Höhe um ± 2 mm und die Seite um ± 1,5 mm verstellen. (hf)

Samet GmbH

32545 Bad Oeynhausen

www.samet-germany.de