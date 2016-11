Mit der Haptik einer Steinplatte

FunderMax bringt eine neue innovative Oberfläche auf den Markt: Grafica besticht durch die leicht raue Haptik einer Steinplatte und ermöglicht damit einen Materialmix in der Innenraumgestaltung, der in dieser Form mit FunderMax-Platten bisher nicht möglich war. Grafica wird auf der Bau vorgestellt und zwar exakt am 16. Januar 2017 um 12 Uhr am FunderMax-Stand.

Wer bis dahin nicht warten kann oder will, kann sich ab 16. November im Internet für exklusive Vorab-Infos registrieren. Ein eigener Online-Showroom macht die Innovation konkret erlebbar – interaktiv und dynamisch (showroom.fundermax.at). Als Preview zur BAU vermittelt der Auftritt einen ersten Eindruck, in welche Richtung sich die neue Interior-Kollektion wenden wird.

Die neue Oberflächenstruktur ist für die vier Holz- bzw. Steindekore „Charles“, „Isaac“, „Whitney“ und „Levi“ erhältlich und harmoniert mit Dekoren in Erd- und Pastelltönen. Zudem überzeugt sie durch die außergewöhnlich sanfte Lichtbrechung sowie hohe Widerstandsfähigkeit und sehr gute Kratzfestigkeit. (ra)

FunderMax GmbH

9300 St. Veit/Glan, Österreich