Mit Compair Steel flow bietet der Spezialist für Küchentechnik Naber ein nicht brennbares, äußerst stabiles und voll kompatibles Metallluftkanalsystem für Dunstabzüge an. Das in den gewohnten 150er-Abmessungen als Flachkanal (222 x 89 mm) und Rundkanal lieferbare System erfüllt durch umlaufende, in die Systemkomponenten fest integrierte Lippendichtungen höchste Anforderungen an die Dichtigkeit. Dank verzinktem, 0,6 bis 0,8 mm starkem Stahlblech und dem speziell konstruierten Querschnitt ist das System besonders stabil. Beim Flachkanal mit seinem variabel integrierten Mittelsteg beträgt die zulässige Punktbelastung 100 Kilogramm. Dies ermöglicht auch die Verlegung in Bodenaufbauten aus Beton oder Nassestrich, z. B. für Downdraftsysteme in Kochinseln. (hf)

Naber GmbH

48529 Nordhorn

www.naber.com