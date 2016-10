Aggregatetuning mit System

Zur Ligna 2015 hatte Atemag das System Control 4.0 vorgestellt. Es stellt eine Verbindung zwischen CNC-Maschine und Aggregat her, über die beide miteinander kommunizieren. Seitdem wurde die Funktionalität erweitert, verfeinert und konnte in Praxistests für wertvolle Erkenntnisse bei Entwicklungen genutzt werden.

So auch für ein Bohraggregat in der Fensterfertigung, das durch seinen besonderen Aufbau um 66 % mehr Leistung bei gleichbleibender Bearbeitungsqualität aufweist. Kundenstatement nach mehrmonatigem Einsatz: „Super Ergebnis und Bohrbilder, die eine saubere Dübelverbindung ohne Absätze erzeugen. Zudem wird dreimal so schnell gefertigt“, meldet uns Atemag. Ein Video im BM-Online-Beitrag (Suchwort: Atemag) zeigt den Vergleich.

Zudem war die Anforderungen an die Herstellung der Plugtechverbindung mit einem Aggregat geradezu prädestiniert für weitere Versuche. Denn die Drehzahl, um ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen, liegt mit 20 000 min-1 über den üblich zulässigen Parametern bei Aggregaten. Zudem müsse die Vorschubgeschwindigkeit proportional zur Drehzahl erhöht werden. Die auf dem Chip erfassten Betriebsdaten ermöglichen hier die exakte Auswertung und führen bei Überschreiten eines zulässigen Parameters zu einer Warnmeldung. Der Bediener kann direkt reagieren und eine Aggregateüberlastung durch Anpassen entsprechender Daten verhindern. Im nächsten Schritt soll das Aggregat in Kommunikation zu einer CNC-Maschine treten und die Anpassung der Einsatzparameter über einen Soll-Ist-Vergleich automatisiert ablaufen lassen, erklärt Atemag. (mh)

Atemag Aggregatetechnologie und Manufaktur

77716 Hofstetten