Dauerhaft präzise mit exaktem Rundlauf

Sie ermöglichen variable Einsätze am Bearbeitungszentrum und sind aus der heutigen Welt der CNC-Maschinen nicht mehr wegzudenken: Spannzangenfutter.

In Bezug auf Rundlauf, Spannkraft und Stabilitätsverhalten sowie geforderten Umdrehungszahlen müssen diese Schnittstellen zwischen Maschine und Werkzeug heute eine enorme Leistung bringen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind die bisherigen Spannfutter in der Ausführung entweder sehr aufwendig oder wie z. B. Schrumpfspannfutter für nur einen Schaftdurchmesser ausgelegt und daher nicht sehr flexibel.

Mit dem HP-Spannzangenfutter haben die Ingenieure von AKE, nun eine variable und trotzdem einfach zu handhabende Lösung entwickelt. „Dieses neue, hochpräzise und sehr belastbare Spannsystem schließt die Lücke zwischen den bisherigen flexiblen Spannzangen- und den hochgenauen, aber unflexiblen Schrumpfspannfuttern“, erklären die Spezialisten für Werkzeugsysteme.

Möglich macht das eine neuartige Spannmutter ohne Kugellager, in Verbindung mit einer festen Überwurfmutter. Insgesamt konnte so der Verschleiß deutlich reduziert werden, erklärt der Hersteller: „Die bei Standard-Spannzangenfuttern bisher auftretenden Rundlauf- und Vorschubprobleme durch beschädigte Kugellager gehören somit der Vergangenheit an. Unsere HP-Spannfutter erreichen eine dauerhafte Rundlaufgenauigkeit von ca. 0,008 mm.“

Obwohl die Konstruktion ohne eine kugelgelagerte Überwurfmutter auskommt, kann das Futter für den Rechts- und Linkslauf eingesetzt werden.

Eine formschlüssige Ausführung der neuen Einzugsmutter lässt diesen Kniff zu.

Der gleichzeitigen Verwendung von Standard-Spannzangen (Typ 462E) steht nichts im Wege. So entstehen weitere Vorteile bzgl. Kosten und Variabilität.

Außerdem gelang es, den Durchmesser von 63 auf jetzt 53 mm deutlich zu verringern.

Eine geringere Störkontur bringt darüber hinaus in vielen Fällen große Vorzüge mit sich, zumal die HP-Generation auch für den Einsatz von bis zu 24 000 min-1 geeignet ist.

„Weitere nennenswerte Vorteile für Anwender sind die um rund 40 % höhere Haltekraft und die um ein Vielfaches bessere zentrische Spannung, wodurch sich Steigerungen um bis zu 30 % bei der Vorschubleistung ergeben. Diese Werte stellen Ergebnisse dar, die hauseigene Tests, im Vergleich zu Standard-Spannzangenfuttern gezeigt haben“, resümieren die AKE-Entwickler.

Zusammen mit dem HP-Futter, das den gestiegenen Ansprüchen der Nutzer an Genauigkeit und Wuchtgüte entgegen kommen soll, bietet AKE eine praktische Montagevorrichtung.

Die sogenannte Masterclamp ermöglicht den einfachen und sicheren Einbau von Fräswerkzeugen. Wie`s funktioniert zeigt ein Demo-Video auf der AKE-Internetseite. (mh)

AKE Knebel GmbH & Co. KG

72336 Balingen