Elektrowerkzeug-Spotlights von der BAU 2017

Leicht, kompakt, mit Druck: KMR statt Reich liest man auf den orangenen Naglern am BAU-Messestand. Der Markenrelaunch ist bereits vollzogen. Hat man beispielsweise den Kombi-Nagler 3489 in der Hand, fällt sofort seine sehr leichte und kompakte Bauweise auf. Schreiners Arme werden das 1,2-kg-Leichtgewicht in Magnesiumschale wohl vor allem bei Überkopfarbeit zu schätzen wissen. Und bei diesem geringen Eigengewicht macht auch der Gürtelhaken Sinn.Das druckluftbetriebene Werkzeug mit werkzeugloser Frontplattenöffnung schießt sowohl Stifte als auch Klammern. Schön ist: Den Nagelköpfen eilt kein Stößelabdruck hinterher. Dafür sorgt die Tiefeneinstellung. Eine Nase hilft beim korrekten Positionieren der Befestigungsmittel im Material, eine LED beleuchtet die Spitze. Dank Umschaltung zwischen Einzel- und Kontaktauslösung bleibt jedem frei, worauf er bei der Montage seinen Fokus legt: Präzision oder Geschwindigkeit. www.rmreich.com Foto:KMR

Sicher saugen von L bis H: Flex hat sein Sortiment an VCE-Sicherheitssaugern im Januar um die Modellklassen 33 und 44 ergänzt. Die 33er-Reihe steht für 30 l Behältervolumen, hat eine automatische Filterabreinigung und kommt in der M- oder L-Variante mit zwei Lenkrollen angefahren. Wer H-klassifizerte Stäube absaugen will, wird in der 44er-Reihe mit 42 l Volumen fündig. Sauger für Staubklassen L und M sind dort auch vertreten. Das Modell VCE 44 H AC kann es zusätzlich mit Asbest aufnehmen und wer den Zusatz AIR auf seinem Sauger liest, findet dort auch eine Anschlussmöglichkeit für druckluftbetriebene Elektrowerkzeuge. www.flex-tools.com Foto:Flex

Präziser Schattenkämpfer: Brandneu ab diesem Februar wird im Fachhandel die Festool-Kapp-Zugsäge Kappex KS60 aufschlagen. Gebaut für enge Platzverhältnisse lässt sich die 17,8-kg-Maschine gut transportieren und wirksam absaugen. Sie fährt nicht nach hinten aus und kann daher mit dem Rücken direkt an der Wand stehen. Grund: innenliegende Führungssäulen. Die Schnittlinie eines Lasers ersetzt Festool durch eine helle LED, die den Schlagschatten des Blattes aufs Werkstück projiziert. Ein Systainer stützt lange Teile beim Schnitt. Schnitttiefe: 305 x 60 mm. Neigen: 46° re./47° li. Schwenken: 60° beidseitig. Auf Wunsch an Bord verstaut sind eine clevere Winkelschmiege und optional unter der Maschine: ein fahrbares Untergestell. www.festool.de Foto:Festool

... Bithalter-, Bohrfutter-, Excenter- oder Winkelaufsatz auf. Ansetzen, drehen, klick und los gehts mit 1300 min-1 im zweiten Gang. Bis zu 19-mm-Bohrungen in Holz und 10 mm in Stahl schafft der wendige Winzling. 2-Ah-Akku-Tankfüllung kombinieren Ausdauer und das geringe Schraubergewicht von 800 g. Seit Januar 2017 ist er am Markt und auf dem Gehäuse steht 12 V. Der Hersteller gibt damit nun die maximale Akku-Spannung an und löst sich von der bisherigen Angabe von 10,8 V, der durchschnittlichen Spannung. Trotz der geänderten Benennung bleibt also bestehendes 10,8-V-Zubehör von Bosch weiterhin kompatibel – Akkus und Ladegeräte. www.bosch-professional.com Foto: Bosch

Einblicke in die Zukunft: Ausschließlich akkubetriebene Elektrowerkzeuge zeigte Metabo an seinem BAU-Messestand – sicher an die 80 unterschiedliche Maschinen aller Art. Begreifbare Botschaft: Die Vision der kabellosen Baustelle wird hier konsequent Realität. Neben einigen neuen Maschinen, die schon (bald) erhältlich sind, wie große Akku-Winkelschleifer mit der Kraft eines 2400-W-Netzgerätes oder der Akku-Tischkreissäge, erlebten Messebesucher live, was aus den Schubladen der Entwickler hüpft. Man konnte Hand an den funktionstüchtigen Prototypen eines großen Akku-Saugers legen, der auch bei kabellosen Maschinen automatisch anspringt und vieles mehr. „Anwender werden Akku-Vorteile weiter schätzen lernen und im kommenden Jahrzehnt wird sich der Großteil für ein System entscheiden“, da ist sich Metabo-Vorstandsvorsitzender Horst Garbrecht sicher. www.metabo.de BM-Foto: Marc Hidebrand

BM-Foto: Marc Hidebrand

Foto:Bosch

Foto: Bosch

Hybrid – mit Akku und Netz: Nun ist sie da: die wohl erste Akku-Paneelsäge mit 230-V-Netzadapter. Mit der DHS 780 entbindet Dewalt Tischler und Schreiner von der Qual der Wahl: Kabellose Freiheit oder dauerhaft zuverlässige Stromversorgung? Pate für die Neuheit stand die bewährte DWS780. So bleibt die maximale Schnitttiefe mit 303 x 110 mm bei 90° bestehen, wie auch das Gewicht (24,8 kg) und die hohe Drehzahl (3800 min-1). Die Leistung mit den beiden 54-V-Akkus vergleicht Dewalt mit übern Daumen 1600 „Netz-Watt“. Beim schnellen Schnitttest auf der BAU zeigt sich die Maschine kraftvoll und durchzugsstark – ohne spürbare Unterschiede zwischen Akku- und Netzbetrieb. www.dewalt.de

Foto:Dewalt

Foto:Festool

Foto:Flex

Foto:KMR