Flexibler Spezialist zum Fräsen, Bohren und Nuten

Oft ist es wirtschaftlich sinnvoll, bestimmte Arbeitsprozesse bei speziellen Aufgabenstellungen anstatt mit Standardmaschinen oder Allroundern wie CNC-Bearbeitungszentren auf spezialisierten Maschinenlösungen einzusetzen.

Eine solche Möglichkeit, gezielt auf eine Aufgabe einzugehen, bietet das NC-gesteuerte Bearbeitungszentrum FlexControl der Firma Hoffmann Maschinenbau – bekannt auch durch ihre langjährig bewährte Verbinderlösung, die Hoffmann-Schwalbe.

Die FlexControl ist ein ausgesprochen flexibler „Spezialist“ zum Fräsen, Bohren, Fasen und Nuten. Sie punktet durch einsatzorientierte Ausführungsvarianten für optimierte Bearbeitungsprozesse und automatisierte Arbeitsabläufe. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zeigen sich im Innenausbau, Treppenbau oder bei der Türenfertigung (Hebe-/Schiebetüren, Oliven-/Beschlag-/Schranierbohrungen) sowie der Fensterherstellung und dem Möbel- und Holzbau.

Bearbeitet werden können beliebig lange Werkstücke in folgendem Maßfenster: L = 600 mm, H = 300 mm, T = 150 mm . Die kompakt und platzsparend aufgebaute Maschine führt Bearbeitungsabläufe wie Fräsen, Bohren, Fasen und Nuten dank der präzisen Drei-Achsen-NC-Technologie mit einer 4,5 kW-Elektrospindel in hoher Wiederholgenauigkeit aus.

Alle Arbeitsparameter werden am intuitiv zu bedienenden 10,4“-Farbmonitor mit Touchscreen-Bedieneroberfläche eingegeben und zum automatischen Positionieren der Arbeitsachsen per Knopfdruck abgerufen.

Ebenso ist eine schnelle und flexible Anpassung der Bearbeitungsparameter an die Werkstücke beziehungsweise deren unterschiedlichen Abmessungen gewährleistet. Die offene Maschinensteuerung kann in das jeweilige Firmennetzwerk eingebunden werden. Ebenso sind externe Datenübernahmen sowie auch die einfache Übertragung aus dem Netzwerk per USB-Stick möglich. (mh)

Hoffmann GmbH Maschinenbau

76646 Bruchsal