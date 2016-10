Flinke Rundum-Fräser

Mit der Accord-Baureihe bietet SCM Fünfachsbearbeitung für diverse Einsätze – vom flexiblen Treppen- bis zum komplexen Formenbau mit Werkstückhöhen bis zu 500 mm. Das BAZ Author P 800 übernimmt die 360°-Bearbeitung bei Möbeln.

I CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren bilden bei SCM eine Tradition mit Trend zur Fünfachs-Technik. Populärer Vertreter dieser Maschinengattung: das BAZ Accord 50 FX mit Konsolentisch. Ausgelegt für eine Werkstückhöhe bis zu 500 mm sind auch komplexe Bearbeitungen im Prototypen-, Modell- und Formenbau möglich. Mit der 17-kW-Elektrospindel (Drehzahl von 600 bis 24 000 min-1) können Plattenwerkstoffe, Sperrholz-Formteile, Massivholz-Elemente, aber auch Kunst- und Verbundwerkstoffe, Harze oder Leichtmetalllegierungen bearbeitet werden.

Das sogenannte TTS-System sorgt für sichere Klemmung der B- und C-Achse während der der Bearbeitung. Durch die Positionierung der 72 verfügbaren Werkzeuge in Magazinen an der Spindel, am Verfahrportal sowie seitlich am Maschinentisch wird der Werkzeugwechsel auf ein Minimum reduziert. Ungehinderten und dennoch sicheren Zugang zum Arbeitstisch ermöglicht das Pro-Speed-Sicherheitssystem.

Neu ist die Accord 50 FXM mit Alu-Multifunktionstisch. Dank integriertem Vakuumsystem (T-Nutentisch) lassen sich selbst komplexe Werkstücke in Verbindung mit verschiedenen mechanischen Spannvorrichtungen sicher fixieren.

Eine weitere Variante der Baureihe ist die Accord 25 FX mit einem Werkstückdurchlass bis 250 mm. Hier sorgt das Prisma-Aggregat für flexible Einsatzmöglichkeiten bei Bearbeitungen im Korpus-, Treppen- und Fensterbau.

360°-Komplettbearbeitung für Möbelteile

Für die individuelle Möbelteilefertigung bietet SCM das Multifunktionsbearbeitungszentrum Author P 800 an. Plattenformate bis 6360 x 1905 mm können auf diesem BAZ komplett bearbeitet werden: formatieren, bohren, fräsen und bekanten aus dem zwölffach-Kantenmagazin – inklusive 360°-Formteilbearbeitung. So erfasst das Kantenanleimaggregat die Lage der Kanten und ermöglicht die Umleimung des Werkstücks von 0 bis 360°. Ein automatischer Rollenwechsel beim Andrucksystem erlaubt es z. B. auch Schrägkanten, in verschiedenen Winkelabmessungen direkt auf dem BAZ anzubringen. Ergänzend zu den schräg gestellten Andruckrollen stehen Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern zur Verfügung. So sei beim Wechsel zwischen Dünnkanten, PVC-Kanten bis 3-mm, sowie Furnierkanten von der Rolle, allzeit der richtige Andruck gewährleistet. Selbst enge Innenradien können problemlos bekantet werden, so der Hersteller. (mh/Quelle SCM). I

SCM Group Deutschland

72622 Nürtingen