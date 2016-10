Werkstückhandling leicht gemacht

Das vertikale CNC-Bearbeitungszentrum Weeke BHX 200 lässt sich optional mit einer automatischen Werkstückrückführung ausstatten. Kontinuierlicher Teilefluss und rationelle Ein-Mann-Bedienung sorgen dann für eine noch höhere Effizienz.

I Mit der BHX 200 hat Weeke seit 2013 ein vertikales CNC-Bearbeitungszentrum auf dem Markt, das mit unterschiedlichen Ausbaustufen sehr vielfältige Anforderungen von Schreinern, Tischlern und Möbelherstellern abdeckt. Die Maschine lässt sich dank geringem Platzbedarf in nahezu jede Werkstattsituation integrieren und kann zudem individuell auf die Bedürfnisse des Verarbeiters hin konfiguriert und ausgestattet werden. Der anhaltende Markterfolg zeigt, dass das Konzept gleichermaßen als Einstiegslösung für kleinere Betriebe in die CNC-Bearbeitung geeignet ist, wie es beispielsweise auch als ergänzendes Bearbeitungszentrum in größeren Betrieben für eine Erhöhung der Flexibilität und Kapazität beitragen kann. Pro Monat verlassen rund acht Maschinen das Werk in Herzebrock und treten die Reise zu Holzverarbeitern in aller Welt an.

Rasante Bohrbearbeitung

Die BHX 200 baut mit ihrem vertikalen Konzept auf der erfolgreichen BHX 050/055 Baureihe von Weeke auf. Die Standardausstattung der BHX 200 bietet speziell durch die Split-Head-Technologie der Bohrgetriebe und dem Zwei-Spannzangensystem ein hohes Maß an Performance. Gerade schmale Werkstücke können durch die beiden Zangen sicher gehalten und durch das Umfassen z. B. auch ganzflächig gebohrt werden. Der Split-Head sorgt mit seinen unabhängig voneinander verfahrbaren Bohrgetrieben für rasante Bohrbearbeitungen. Die verfügbaren 36 High-Speed-Bohrspindeln sind einzeln abrufbar und mit der patentierten Spindelklemmung ausgestattet. Diese Klemmung gewährleistet eine immer exakte Bohrtiefe – unabhängig von der Beschaffenheit der hölzernen Werkstücke.

Mit Beschlagbohrgetriebe oder Clamex-P-Fräserausstattung, jeweils kombiniert mit einem 25-spindligen Bohrkopf, stehen in dieser Baureihe diverse Optionen zur Verfügung, um die Flexibilität der Kunden genau an der Stelle bzw. Bearbeitung zu erhöhen, an der der Kunde konkret Bedarf hat.

Ergonomie durch clevere Rückführung

Für die BHX 200 steht mit der automatischen Werkstückrückführung eine weitere Option bereit, die das Werkstück-Handling und damit den Prozess wesentlich produktiver macht. Das neue Handlingskonzept für die vertikale CNC-Technik sorgt für eine effiziente Ein-Mann-Bedienung bei kontinuierlichem Teilefluss. Dabei wird dem Bediener das fertige Werkstück per Rückführung schnell und ergonomisch vorteilhaft zugänglich gemacht. Überflüssige Wege werden so vermieden und unterm Strich wird Zeit gespart.

So erledigt die BHX 200 vielseitige Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise auch Frontelemente von Rollcontainern, Leistenteile von Lattenrosten, Arbeitsplattenverbinder, Kabelausschnitte bei Tischplatten, Oberböden von Waschbeckenunterschränken oder auch Traversen bei Korpussen.

Weitere interessante Detailinformationen zur BHX 200 stellt der Hersteller auf der Microsite www.weeke-bhx200.de zur Verfügung. (cn/Quelle: Homag Group) I

„Die Maschinenbedienung ist wirklich einfach“

BHX 200 in der Praxis

Das österreichische Unternehmen Resch Möbelwerkstätten Ges.m.b.H aus Aigen-Schlägl hat im Mai dieses Jahres in eine Weeke BHX 200/D mit Rückführung investiert. Das „D“ in der Typenbezeichnung steht dabei für das zusätzlich installierte Dübelaggregat für die horizontale Dübeleinbringung.

Hochwertige Massivholz-Kindermöbel

Der Spezialist für die Einrichtung von Kindergärten und Krabbelstuben in Massivholz stellt seit inzwischen mehr als 25 Jahren hochwertige Möbel für „gesunde“ Kinderräume her. Damit begann das Unternehmen bereits in den 1980er-Jahren als erste Firma in Österreich.

Heute legt Resch bei allen Produkten Wert darauf, dass diese immer so natürlich wie möglich sind. Umweltschonende Verarbeitung, langlebiges Massivholz und natürliche Materialien – diese Eigenschaften stehen eigenen Angaben zufolge ganz oben auf der Agenda. Schädliche Inhaltsstoffe werden gemieden.

Resch blickt auf eine beeindruckende Zahl an ausgestatteten Einrichtungen zurück: Mehr als 4500 Kindergärten, Horte und Krippen in Österreich, Deutschland und auch in Südtirol wurden von den Experten ausgestattet. Und Resch möchte auch weiterhin innovative Konzepte für Kinder entwickeln.

Überzeugendes Maschinenkonzept

Zur Rolle seiner neuen BHX 200 erklärt Geschäftsführer Ernst Resch: „Derzeit findet bei uns ein größerer Aus- und Umbau statt. Wir stellen die Weichen dafür, zukünftig die gesamte Produktion von der handwerklichen auf die industrielle Fertigung umzustellen. Dies ist ein Prozess, den wir dann in mehreren Schritten durchführen – dabei ist die aktuell angeschaffte BHX 200 von Weeke neben unserem CNC-Bearbeitungszentrum BOF 41 von Homag einer der Schritte in diese Richtung. Die BHX 200 zeichnet sich unserer Meinung nach durch eine kurze Amortisationszeit und auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.“

Zudem, so der Firmenchef, „konnten wir die Maschine sehr schnell in unsere Produktion integrieren. Die Maschinenbedienung ist wirklich einfach. Die zuständigen Mitarbeiter konnten von Anfang an unkompliziert damit umgehen. Mit der BHX 200 konnten wir gerade in der Spitzenzeit die zahlreichen Aufträge wesentlich leichter abarbeiten, als dies zuvor der Fall war.“

Ehrgeizige Ziele für die Zukunft

Das Unternehmen plant, die BHX in den nächsten fünf Jahren überwiegend im Zweischichtbetrieb einzusetzen. Parallel dazu werde in den nächsten Monaten auch der Zuschnitt mit einer neuen Anlage mit integriertem Flächenlager leistungsfähig und modern ausgestattet, ergänzt Ernst Resch. „Die BHX 200 bietet uns dabei eine gute Übergangslösung, um alle Vorbereitungen für eine große, durchgängige und weitgehend automatisierte Lösung zu treffen. Dies betrifft die Bereiche Bekanten, Bohren und Dübeleintreiben sowie auch das Beschlagsetzen inklusive einer Roboteranlage. Unser Ziel ist es, in Zukunft ein leistungsfähiger Partner in dieser ganz speziellen und anspruchsvollen Branche zu bleiben – und da spielt der richtige Maschinenpark natürlich eine ganz entscheidende Rolle.“