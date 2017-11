Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) werden formuliert, damit im unternehmerischen Alltag bei Geschäftsabschlüssen immer wiederkehrende Abläufe bzw. Vertragsinhalte grundsätzlich geregelt sind und man sie nicht jedes Mal neu schriftlich niederlegen und verhandeln muss. Worauf Sie bei den AGB achten sollten, erklären die Experten von der Bremer Inkasso.

Gestaltungschance für den Unternehmer

Durch die Regelungen, die ein Unternehmer in den Geschäftsbedingungen z. B. zu den Zahlungsmodalitäten, dem genauen Leistungsumfang (wie z. B. der Verpackung, dem Transport, der Versicherung), der Lieferzeit usw. vorgibt, schafft für beide Vertragsparteien Sicherheit. Der Unternehmer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen) festlegen, wie er die Geschäftsabwicklung gerne hätte, und der Kunde kann anhand der Vorgaben abwägen, ob er zu diesen Bedingungen das Geschäft abschließen möchte oder nicht.

Hilfe bei der Formulierung

Das, was in den AGB geregelt oder nicht geregelt wird, ist so wichtig, dass es u. U. einen Unternehmer vor dem Totalverlust seiner Forderungen bewahren kann. Deshalb wird geraten, auf gar keinen Fall auf Geschäftsbedingungen zu verzichten, sondern sogar etwas Geld in die Hand zu nehmen, um sich von einem Anwalt individuell auf das eigne Unternehmen zugeschnittene AGB formulieren zu lassen. Ein Anwalt haftet für die Rechts- und Abmahnsicherheit der von ihm erstellten Klauseln. Die Kosten für diese Rechtsdienstleistung liegen vielfach im dreistelligen Eurobereich. Da kein Unternehmen dem anderen gleicht,sollte man lieber nicht einfach etwas abschreiben oder ohne Überarbeitung Standardtexte aus dem Internet übernehmen. Unterstützung bekommt man (als deren Mitglied) z. B. in vielen Fällen auch bei Verbänden, Innungen und Kammern.

Besonders wichtig: der Eigentumsvorbehalt

Von den Experten empfohlen wird, alle Geschäfte unter Einbeziehung der eigenen Geschäftsbedingungen zu tätigen, in denen eine Regelung zum normalen und verlängerten Eigentumsvorbehalt auf keinen Fall fehlen darf.