Noch bis zum 7. Januar 2018 ist im Bauhaus Dessau eine auch für Tischler und Schreiner interessante Ausstellung zu sehen: „Handwerk wird modern. Vom Herstellen am Bauhaus“ ist die Auftaktausstellung der Stiftung Bauhaus Dessau zum 100-jährigen Gründungsjubiläums des Bauhauses im Jahr 2019. Hier wurde gehämmert, gehobelt, gesägt und gewebt. Ziemlich laut und staubig war es im Werkstattflügel der Hochschule für Gestaltung, dem Bauhaus in Dessau. Wenngleich als „Laboratorien für die Industrie“ entworfen, fand in den Dessauer Werkstätten eine Menge Handarbeit statt.

Koexistenz mit Industriekultur

Leitfaden des in fünf Themen gegliederten Ausstellungsparcours ist die Suche nach einer Neubestimmung des Handwerks am Bauhaus als Utopie, in Kritik aber auch in Koexistenz zur Industriekultur. Schließlich ging es um gestalterische Handlungsvorschläge in einer gesellschaftlichen Situation, in der sich die Dinge des Alltags mehr und mehr von seinen Herstellern und Nutzern entfernt hatten. Wie kontrovers die mit dem Handwerk am Dessauer Bauhaus assoziierten Ideen und Vorstellungen auch waren, sie teilten die Sorge um menschliche Handlungsfähigkeit. Diese Situation scheint der heutigen nicht unähnlich: Sticken, DIY und Digital Crafts sind keine Gegensätze sondern Vorschläge für humane Aktion angesichts menschlichen Zugriffs entzogener Verhältnisse in einer digitalisierten, globalisierten und technisch gesteuerten Welt. (bs/Quelle: Bauhaus Dessau)

Mehr Infos zu dieser und den anderen Ausstellungen gibt es unter www.bauhaus-dessau.de