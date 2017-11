Sehr international präsentierte sich der Branchentag Holz in Köln. Foto: GD Holz

Als vollen Erfolg bilanziert der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) den 14. Branchentag Holz Mitte November in Köln. Insgesamt 2500 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die neuen Produkte und Dienstleistungen der Aussteller zu informieren und Gespräche mit der Führungsebene der Holzindustrie sowie der Dienstleister der Branche zu führen. Ein positives Echo fanden auch die kreativen und hochwertigen Ausstellungen der Unternehmen aus den Bereichen Holzfußböden, Türen, Gartenholz, Holzwerkstoffe, Schnitt- und Leimholz, Innenausbau, Holzbau sowie IT und weitere Dienstleister. Die zunehmende Internationalität der Messe mit in diesem Jahr Ausstellern aus 17 verschiedenen Ländern fand ebenfalls große Anerkennung.

Rekordbeteiligung bei Wettbewerben

Verliehen wurde im Rahmen der Veranstaltung der 12. Innovationspreis Holz – der Woody Award 2017 – sowie der Preis des GD Holz-Videowettbewerbs für Auszubildende – die Azubi-Competition 2017. Beide Wettbewerbe konnten in diesem Jahr mit einer Rekordbeteiligung aufwarten. Der Woody Award ist eine Auszeichnung an Unternehmen, deren Ideen, Konzepte und Problemlösungen richtungsweisend sind für die Branche. Insgesamt neun Gewinner konnten sich über den begehrten Preis freuen.

Tropenholz und Livemusik

Auf dem neu geschaffenen Vortragsforum direkt neben dem vergrößerten GD Holz-Stand wurden Kurzvorträge zu aktuellen Fachthemen und Trends geboten. Zudem hatte sich der Verband auf einem eigenen Stand des Themas „nachhaltiges Tropenholz“ angenommen.

In beeindruckender Atmosphäre fand der Branchenabend in der Messehalle statt. Der „Wooden Cube“, eine Installation aus fast 1000 Kubikmetern Holz mit einer Kantenlänge von 75 x 45 Metern, bildete den Rahmen für die Abendveranstaltung. Bei gutem Essen und Livemusik feierten die 1300 Teilnehmer bis in den frühen Morgen. (bs/Quelle GD Holz)