Mit dem Bundesverdienstkreuz ist Bernhard Helbing, ehemaliger Präsident des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) und Geschäftsführer von TMP Fenster und Türen aus Bad Langensalza, ausgezeichnet worden. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow überreichte im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in feierlichem Rahmen im Barocksaal der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Helbing engagiert sich seit vielen Jahren für die Aus- und Weiterbildung junger Menschen in und um Thüringen und arbeitet in verschiedenen Wirtschafts- und Fachverbänden mit. (bs/Quelle: VFF)