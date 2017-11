Zwischen den Jahren gibt es beim Großhandel Layer in Tettnang und Liebenwalde keine Auszeit: Dort findet am 27. und 28. Dezember 2017 die traditionelle Hausmesse statt. In diesem Jahr kann sogar ein Jubiläum gefeiert werden, denn in Tettnang erlebt die Veranstaltung ihre 25. Auflage; in Liebenwalde geht die Hausmesse zum fünften Mal über die Bühne.

Produktneuheiten und Vorführungen

Auf die Besucher wartet ein breites Programm. Zahlreiche Hersteller präsentieren Produktneuheiten und Anwendungslösungen, geben Tipps und führen ihre Werkzeuge live vor. So bietet die Leistungsschau einen lebhaften Überblick quer durch das Sortiment des Handwerksspezialisten. Eingeladen ist jeder, der sich für Werkzeug, Werkzeugmaschinen, Berufsbekleidung und Arbeitsschutz sowie Sicherheits- und Lichttechnik interessiert. Außerdem erhalten Besucher im Rahmen exklusiver Führungen Einblicke ins Innere der Firma.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Erlös der Bewirtung geht wie in den vergangenen Jahren an den Tafelladen in Tettnang. Die kleinen Gäste kommen ebenfalls nicht zu kurz: Kinderschminken und eine Spielecke sorgen bei den Sprösslingen für Kurzweil, während sich die Eltern in aller Ruhe ums Werkzeug kümmern können. (bs)