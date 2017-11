Rund 30 verschiedene heimische Holzarten kommen heute in der Möbelindustrie zum Tragen. Neben den Klassikern wie Buche und Eiche werden oftmals auch Obsthölzer wie Kirsch- und Apfelbaum verwendet. „Aber ganz gleich, für welche Holzart sich Endverbraucher entscheiden, der nachwachsende und natürliche Rohstoff Holz entzieht der Luft klimaschädliches Kohlenstoffdioxid und wandelt es in reinen Sauerstoff sowie in Kohlenstoff, welcher für das Baumwachstum benötigt wird, um. Möbel aus Massivholz sind also echte Umweltschützer“, so Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz (IPM).

Nachhaltige Bewirtschaftung

Da die deutsche Forstwirtschaft die Wälder gemäß dem vor über 300 Jahren entwickelten Nachhaltigkeitsprinzip bewirtschaftet, werde nur so viel Holz aus dem Wald entnommen, wie das Ökosystem auch verträgt. Je mehr Produkte aus Holz gefertigt und mehrere Jahrzehnte genutzt werden, desto mehr Kohlenstoffdioxid werde aus der Luft gefiltert und im Holz gespeichert. Dieses kann somit einen aktiven Beitrag bei der Dekarbonisierung leisten. An freigewordenen Stellen wächst neuer Wald nach, welcher die Luft ebenfalls wieder reinigt. Somit, so die IPM, unterstützt jedes Massivholmöbelstück aktiv den Naturschutz und erfüllt gleichzeitig seinen eigentlichen Zweck, zum Beispiel als Stuhl, Bett oder Schrank.

Wald wird dichter

Mit der Bundeswaldinventur (BWI) wird alle zehn Jahre der Waldbestand stichprobenartig analysiert. Dies liefert eine Vielzahl von Daten und Kennwerten, Wissenschaft und Industrie wichtige Informationen bieten. Laut letzter BWI hatte der Wald einen Zuwachs von 122 Mio. Kubikmetern Holz, während lediglich 76 Mio. Kubikmeter geerntet wurden. „Da sich aber die Gesamtfläche des Waldes mit rund 31 % der Fläche Deutschlands nur geringfügig vergrößert, wird somit der Wald immer dichter im Bestand. Daher ist die Sorge um einen Waldverlust umsonst“, so Ruf. (bs/Quelle: IPM)