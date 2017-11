Reproduzierbare, einwandfreie Beschichtungen sind die Voraussetzung für eine lange Lebensdauer von Holzbauteilen. Das Oberflächenseminar für den Verarbeiter der Bernhard Remmers Akademie stellt detaillierte Informationen zu Technik und Praxis der industriellen Beschichtung von Holzfenstern und Holztüren in den Mittelpunkt. Es findet statt am 28. November 2017 in Löningen und am 5. Dezember 2017 in Heidelberg.

Umfangreich in Theorie und Praxis

Das Seminar folgt dem Anspruch der Richtlinie „Lackierer-Eignungsnachweis für die industrielle Beschichtung von Türen und Fenstern“ des Verbandes der deutschen Lackindustrie (VdL). Die Inhalte von Theorie und Praxis:

Holzarten im Fensterbau gemäß VFF Merkblatt HO.06

Holzbearbeitung vor der Oberflächenbeschichtung

Chemischer Holzschutz – DIN 68 800, Teil 3

Konstruktiver Holzschutz

Rosenheimer Tabelle richtig einsetzen

Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster und -haustüren gemäß VFF Merkblatt HO.01

Verarbeitungsfehler vermeiden

Kontrolle und Einstellung von Verarbeitungsviskositäten

Verarbeitungshinweise für wässrige Beschichtungssysteme

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Nass- und Trockenschichtstärken

Hilfsmittel richtig einsetzen

Lackierprozess

Grundieren und Vorbereiten des Fensters

Viskositätseinstellung einer Imprägnierung, Grundierung, Zwischenbeschichtung

Richtiges Tauchen und Fluten

Hygiene am Arbeitsplatz

Betriebsanweisung nach GefStoffV § 14

Richtiger Zwischenschliff

Manueller/maschineller Schliff

Hirnholzschutz

Gerätetechnik und Applikation der Produkte im Spritzverfahren

Handhabung der Pumpen und Spritzpistolen

Düsengrößen

Wartung und Pflege der Anlagentechnik

Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt 95 Euro, die Prüfungsgebühr VdL 75 Euro. (bs/Quelle: Bernhard Remmers Akademie)

Zu diesem Seminar kann man sich online anmelden unter www.bernhard-remmers-akademie.de