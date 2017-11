Designliebhaber können sich schon jetzt auf die Passagen in Köln freuen. Foto: Passagen

Zum 29. Mal eröffnen die Passagen im Januar 2018 die Designsaison. Die Shows internationaler Designer und Hersteller locken auf den dicht gestaffelten Parcours durch die Kölner Innenstadt. Das Programm zeichnet sich durch eine Happeningstruktur von Veranstaltungen und Vernissagen aus, die durch Shows internationaler Kulturinstitute sowie Museen bereichert wird.

Mit zwei Previews geht es am 14. Januar los: Am Nachmittag ist die Ausstellungseröffnung im Ungers Archiv für Architekturwissenschaften mit Sitzmöbeln des legendären Architekten Egon Eiermann und abends die Eröffnung der Preisträgerausstellungen „Best of Best“ und „Winner“ des internationalen „Iconic Awards 2018: Interior Innovation“ im Kölnischen Kunstverein. Das Wettbewerbskonzept des Rats für Formgebung ist aus dem „Interior Innovation Award“ hervorgegangen und fokussiert die Vernetzung der Bereiche Architektur und Einrichtung.

Volles Programm in der ganzen Innenstadt

Überall im Innenstadtbereich finden Designliebhaber interessante Präsentationen – hier nur ein kleiner Ausschnitt des Programms: Das Museum für Angewandte Kunst Köln zeigt eine Ausstellung mit Neuheiten unterschiedlicher Designer in einer Szenographie des Münchner Designerduos Relvão/Kellermann sowie eine Installation des Berliner Designers Werner Aisslinger. Das Französische Kulturinstitut präsentiert die Glasserie „Figurés“ der jungen Pariser Designerin Pernelle Poyet. Das Belgische Viertel vereint das gesamte Spektrum der Passagen-Shows: von High-End-Herstellern über preisgekrönte junge Designer bis hin zu Newcomern. Auch die Kölner Einrichtungshäuser zeigen ihre Neuheiten, während der Rheinauhafen verschiedenste Showrooms und Ausstellungen bietet.

Online erscheint das komplette Programm ab Ende 2017 unter http://www.voggenreiter.com/passagen2018/