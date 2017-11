Mit der Online-Plattform SIAM lassen sich Arbeitsschutzvorgaben erfüllen. Ein Workshop von Tischler Nord führt in die Thematik und das Programm ein. (Foto: Tischler Nord)

Arbeitsschutz leicht gemacht: Eine Einführung in die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung mit SIAM bietet der Workshop von Tischler Nord am 30. November 2017 in Hannover. Betriebsinhaber, leitende oder für die Arbeitssicherheit verantwortliche Mitarbeiter und Sicherheitsbeauftragte erfahren hier mehr über das online-gestützte Arbeitsschutzmanagement (www.siam-tsd.de).

Das Dienstleistungsangebot von SIAM optimiert die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung im Tischlerhandwerk. Es wendet sich vor allem an Unternehmer, die sich dem alternativen Betreuungsmodell (sog. „Unternehmermodell“) angeschlossen haben, ist aber auch für Betriebe in der Regelbetreuung eine große Hilfe. Dabei wird die persönliche Beratung mit einer interaktiven Unterstützung über das Internet kombiniert. Der Workshop erleichtert den Einstieg in die Nutzung.

Auf aktuellem Stand mit geringem Zeitaufwand

Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines jeden Betriebes. Das umfassende Unterstützungsangebot SIAM der Tischler-Fachverbände hilft Unternehmern dabei, ihre Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung zu erfüllen. Davon profitiert auch der Betrieb, denn Präventionsmaßnahmen helfen ganz konkret, die Arbeitsausfallzeiten zu reduzieren. Komplexe Regelungen machen es dem Unternehmer allerdings nicht leicht, alle Vorschriften beim Arbeits- und Gesundheitsschutz fristgerecht umzusetzen.

Die praxisorientierte Online-Plattform SIAM ermöglicht es Unternehmern, die vom Gesetzgeber geforderte betriebliche Dokumentation einzurichten und auf dem aktuellen Stand zu halten – und das mit möglichst geringem Zeitaufwand. In überschaubaren Schritten werden Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffverzeichnis oder Betriebsanweisungen erstellt. Der Workshop führt in das online-gestützte Arbeitsschutzmanagement mit SIAM ein und erklärt den Umgang mit den unterschiedlichen Modulen. Für Innungsmitglieder kostet der Workshop 35 Euro. (bs)

Hier geht es zur Online-Anmeldung für diesen Workshop: www.haus-der-bauwirtschaft.de/event/siam-workshop/