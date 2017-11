Ein Mix aus Vorträgen und Workshops aus den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing steht auf dem Programm der Würzburger Holztage am 2. Februar 2018 in der Festung Marienberg. Organisiert wird dieser Branchenevent von Parketthersteller Pallmann. Neben aktuellem Fachwissen bietet die Veranstaltung Raum für den persönlichen und fachlichen Austausch unter den Teilnehmern. Als geselliges Abendprogramm ist ein kunterbunter Faschingsball geplant.

Werterhaltung in Theorie und Praxis und Marketing-Knowhow

Thomas Allmendinger, Sachverständiger für das Estrich- und Parkettlegerhandwerk sowie das Bodenlegergewerbe, spricht in seinem Vortrag „Parkett: Ein Boden für die Ewigkeit“ über die Beständigkeit von Parkettböden und vermittelt Tipps und Tricks für die richtige Werterhaltung langfristig schöner Parkettflächen. Anschließend können die Teilnehmer ihr Technik-Wissen im Workshop „Keine Hexerei – Knoff hoff aus dem Labor für die Baustelle“ vertiefen. Hier erfahren sie, wie Parkettschäden mit einfachen Mitteln selbst erkannt und behandelt werden können.

Wie man das eigene Handwerksunternehmen in der Region stärken und mit gezielten Marketingmaßnahmen nach vorne bringen kann, verrät Nicole Pfeffer, Diplom Betriebswirtin (FH), im Vortrag „Marketing für Profis – So werden Sie die starke Marke in Ihrer Region“, der durch konkrete Ideen und Hilfen zur Umsetzung ergänzt wird.

Komplexe Dinge beherrschbar machen

In „…einfach machen!“ zeigt Holger Jo Scholz, Trainer und Coach, wie man es schafft, komplexe Dinge beherrschbar zu machen und die Motivation aufzubringen, Dinge schnell und mit Begeisterung anzugehen. Am Beispiel privater Beziehungen will der Vertriebsprofi seine Zuhörer für den Enthusiasmus und den Elan sensibilisieren, mit denen man neue Dinge anpackt, wenn man frisch verliebt ist, und zeigen, wie dieses Gefühl für den Berufsalltag genutzt werden kann.

Das Seminar kostet ohne Abendprogramm und ohne Übernachtung 85 Euro, als Komplettpaket 165 Euro (Doppelzimmer) bzw. 185 Euro (Einzelzimmer) pro Person. Bei Anmeldung bis 31. Dezember 2017 gibt es einen Frühbucherrabatt. (bs/Quelle: Pallmann)

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.pallmann.net