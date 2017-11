Bereits über 110 Aussteller haben ihre Teilnahme an der Zuliefermesse Ostwestfalen (ZOW) in Bad Salzuflen vom 6. bis 8. Februar 2018 zugesagt. Alles deutet darauf hin, dass die Halle 20 auf dem Messegelände in Bad Salzuflen bis Februar vollständig ausgebucht sein wird. Schon jetzt sind 70 % der Fläche belegt, die Gespräche mit potentiellen Ausstellern zeigen weiterhin positive Resonanz und viel Interesse an einer Teilnahme.

Zuletzt haben D-Beschlag, Domus Line, Elektra, Gildo Profilati, Hueck Rheinische, Konrad Hornschuch, Krono System, Melaplast sowie Nomet zugesagt.

Fokus auf Austausch und Gespräch

Unter dem Dach „Große Ideen auf kleinem Raum“ soll die ZOW zukünftig in den Interzum-freien Jahren einen auf Gespräche und Austausch fokussierten Branchentreffpunkt bilden. Die Art der Präsentation und Ausgestaltung der ZOW ist auf projektbezogenes Arbeiten und intensiven Austausch an den drei Messetagen ausgelegt. Der Besuch bleibt weiterhin kostenfrei. (bs/Quelle: Koelnmesse)