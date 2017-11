Um sich als Schreiner, Tischler oder Fensterbauer selbstständig zu machen und eine Werkstatt zu eröffnen, gilt es zunächst einige bürokratische Hürden zu überwinden. Davon darf man sich jedoch nicht abschrecken lassen, denn meistens handelt es sich um eine reine Formalität.

Nichtsdestotrotz bedarf es einer durchdachten Planung, damit aus dem Traum kein Albtraum wird. Dieser Artikel verrät, welche grundlegenden Schritte zum Weg in die Selbstständigkeit gehören, zeigt wichtige Kriterien zur Ausrüstung und erklärt was es außerdem zu beachten gilt, um erfolgreich durchzustarten.

1. Die Ausbildung allein reicht nicht aus

Zwei zentrale Voraussetzungen für den Schritt in die Selbstständigkeit sind natürlich die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Schreinerhandwerk sowie der Meisterbrief. Um diesen nach der Gesellenprüfung zu erwerben, besucht man für ein bis zwei Jahre die Meisterschule. Hierbei bildet man sich an einer staatlichen Schule oder über die Handwerkskammer entsprechend weiter und lernt alles, was nötig ist, um seinen Betrieb zu gründen und zu leiten.

Die richtige Schule und alle relevanten Informationen für den weiteren Berufsweg findet man am besten bei der zuständigen Handwerkskammer.

2. Einen Businessplan erstellen

Es besteht zwar kein Zwang, einen Businessplan zu erstellen – er ist jedoch notwendig, wenn Sie einerseits den Überblick über die eigene Planung behalten wollen, andererseits nicht über ausreichend Eigenkapital verfügen und daher auf der Suche nach geeigneten Investoren und Kapitalgebern sind.

Im Businessplan halten Sie fest, wie Sie sich Ihr zukünftiges Unternehmen vorstellen, für was Sie Ihre Geldmittel verwenden wollen und über welche Fähigkeiten Sie verfügen.

Bei der Finanzplanung lohnt sich ein Blick auf die zu zahlenden Steuern (z.B. die Gewerbesteuer, Vorsteuer oder Umsatzsteuer). Tragen Sie inhaltlich in Ihrem Businessplan nicht zu dick auf, sondern halten Sie sich an die Fakten.

3. Anmeldungen & Versicherungen nicht vergessen

Ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist die Überwindung der bürokratischen Hürden. Dazu zählen beispielsweise:

Die Gewerbeanmeldung

Der Eintrag in die Handwerksrolle

Der Abschluss von Versicherungen: für das zu mietende Objekt, die vorhandenen Maschinen sowie die eigene Kranken-, Renten-, Risikovorsorge und Betriebshaftpflichtversicherung.

Mitgliedschaft in einer Schreinerinnung

Wenn Sie Personal einstellen wollen, müssen außerdem Beiträge zur Sozial-, Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung gezahlt werden.

4. Räumlichkeiten & Einrichtung

Sofern Sie nicht eine bereits bestehende Schreinerei übernehmen, müssen Sie sich nach geeigneten Räumlichkeiten umsehen. Diese sollten sich in einer guten Lage mit angemessener Infrastruktur befinden und über ausreichend Platz verfügen, um adäquat arbeiten zu können.

Bedenken Sie, dass die Quadratmeterpreise steigen, je angesagter das Viertel ist. Erkundigen Sie sich daher im Rahmen der von Ihnen durchgeführten Marktanalyse, welche Lokalität am ehesten Ihren Ansprüchen gerecht wird. Behalten Sie bei diesen Überlegungen stets das Budget im Blick. Weiterhin benötigen Sie ein Lager für Ihre Materialien und handwerklichen Erzeugnisse sowie einen Büroraum für die anstehenden kaufmännischen Tätigkeiten.

Neben den notwendigen Maschinen und Werkzeugen sollten Sie sich frühzeitig eine Unternehmenssoftware anschaffen. Sie hilft Ihnen bei der Buchhaltung und Auftragsbearbeitung.

Das ist insofern wichtig, dass Sie eine korrekte Steuererklärung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder den Jahresabschluss zum Finanzamt schicken können. Dank detaillierter Vorlagen stellen die Finanzen auch für Laien kein Problem mehr dar. Gerade am Anfang, wenn kein großes Budget vorhanden ist, kann ein Steuerberater nämlich sehr teuer werden. Eine Software hilft Ihnen außerdem bei Lohnabrechnungen, dem Kundenmanagement sowie der Warenwirtschaft.

5. Werbung, Werbung, Werbung

Wenn ein passender Standort gefunden, Räume angemietet und eingerichtet sowie alle Anmeldungen getätigt wurden, müssen Sie sich auf dem Markt bekannt machen. Dabei hilft Ihnen eine ausgeklügelte Marketingstrategie, mit der Sie sich von der Konkurrenz abheben.

Experten empfehlen gerade zu Beginn der Selbstständigkeit kostengünstige Werbemaßnahmen wie:

Flyer

Imagebroschüren

Visitenkarten

Streuartikel als Werbegeschenke

eine Eröffnungsfeier

E-Mail-Marketing

Eine eigene Webseite

Social Media

Die oben genannten Möglichkeiten kosten in der Regel nicht viel Geld, sind aber sehr effektiv, weil sie eine breite Masse ansprechen. Später können Sie zusätzlich Zeitungsannoncen, Radiowerbung und Rabattaktionen schalten. Das lohnt sich jedoch erst, wenn Sie über ausreichend finanzielle Mittel verfügen.