Moderne Inszenierung des Eiche-Themas: Skai Sheffield Oak grey (l.) und brown setzen rustikale Akzente am Bauelement sowie in der Hausfassade.

Skai Alux (l.) in der Farbe DB 703 und rechts in anthrazit: besitzen das „Look-and-Feel“ pulverbeschichteten Aluminiums – inklusive Schimmereffekt

4. Bei diesem zeitlosen Stadthaus wirken Grautöne ausgleichend. Fenster und Türen schmückt Unifolie in basaltgrau mit feiner Sandprägung und das Garagentor trägt edle Teakfolie in silver grey.

Wer bauen oder modernisieren will, hat für Fenster, Haustür und Garagentor bei Farbe und Dekor die Qual der Wahl. Welches Dekor passt zu welchem Baustil? Zusammen mit dem Oberflächenspezialisten Konrad Hornschuch begab sich BM in den Farb- und Dekordschungel. Das Ergebnis: wertvolle Tipps zur Herangehensweise, fünf konkrete Beispiele und die Trends 2014/2015.

I Viele Fragen treten auf, wenn es um die richtige Farb- und Dekorwahl im Bauelementesektor geht. Welche Rolle spielt die Farbe, welche die Struktur? Welchen Einfluss haben Fassade und Dach? Sind Kombinationen möglich und welche machen Sinn? Die Vielfalt der Möglichkeiten, die die Branche inzwischen bietet, verunsichert manchen Bauherrn.

Auch für Bauelementefachhändler, Tischler, Schreiner und Fensterbauer sind die vielen Gestaltungsspielräume, die die Folienhersteller bieten, Fluch und Segen zugleich. Der Kunde erwartet schließlich eine kompetente Beratung. Doch wie können Fehler vermieden werden, welche grundsätzlichen Gestaltungsempfehlungen gibt es? BM hat sich in das Design-Center des Oberflächenspezialisten Konrad Hornschuch AG begeben und wurde mit hoher Fachkompetenz durch den Folien- und Dekordschungel geführt.

Lange gab es nur die Grundfarbe Weiß

Vor 25 Jahren gab es auf die Frage, welche Farbe Kunststofffenster haben, nur eine Antwort: weiß. Doch im Zuge der Individualisierung der Hausarchitektur werden heute mit Fenstern besondere Akzente an der Gebäudehülle gesetzt. Mittlerweile sind mehr als 30 % aller Kunststofffenster foliert, Tendenz steigend.

Die Branche hat sich auf Farbe eingestellt: Die Folierung ist bei allen Systemgebern in den Produktionsprozess integriert. Mehr als 70 Designs – Unis und Dekore – bietet der Folienhersteller seinen Kunden. Und doch sind die Möglichkeiten der Gestaltung am Fenster längst noch nicht bei allen Bauherren angekommen. Durch eine professionelle Farb- und Dekorberatung für das individuelle Haus können Händler beim Kunden punkten. Der Berater kann diese kompetent in das Verkaufsgespräch einfließen lassen. Er signalisiert so, dass er alle Individualisierungsmöglichkeiten kennt und diese ganz im Sinne des Kunden einsetzen kann. Das gilt natürlich nicht allein für Fenster, auch Haustüren und Garagentore können foliert werden.

Die Augen des Hauses verraten viel

Fenster erfüllen heute viele Funktionen: Sie lassen natürliches Tageslicht ins Haus, schützen vor Wind und Wetter, sorgen für Belüftung und sparen Energie. Doch sie sind auch die Augen des Hauses und damit ein wichtiges Element zur Gestaltung der Gebäudehülle. Und je nach dem wie die Fensterfarbe gewählt wird, können diese Augen inszeniert oder versteckt werden.

Um die Wirkung von Fenstern an der Gebäudehülle beurteilen zu können, kommt es immer auf das Gesamtbild an. Zunächst spielt der Architekturtyp eine Rolle: Ist das Haus ein Land- oder Stadthaus, Bungalow, Doppelhaus oder Mehrfamilienhaus. Ist die Architektur verspielt-romantisch wie beim Landhausstil, natürlich geerdet wie beim mediterranen Stil oder reduziert und klar wie beim Bauhausstil? Der Blick kann auch noch weiter gehen: Wie ist die Lage bzw. Umgebung (Stadtarchitektur, Stadtviertel, Nachbarhäuser) gehalten? All diese Fragen gilt es erst mal zu klären, bevor die richtige Farb- bzw. Dekorwahl getroffen werden kann.

Harmonie oder Extravaganz

An der Gebäudehülle selbst nimmt die Fassade (Klinker, Putz, abgehängt, verblendet) den größten Raum ein, sie prägt die Außenwirkung eines Hauses. Doch mit kontrastierender Farbgebung bei Fenstern, Haustür und Garagentor kann ein starker Effekt erzielt werden. Den stärksten Kontrast ergeben Hell/Dunkel-Kombinationen. Auch das Dach (Art und Farbe der Dachdeckung) spielt ins Gesamtbild hinein und muss bei der Gestaltung der Bauelemente berücksichtigt werden. Weitere Elemente sind Dachrinnen und Fallrohre sowie Vordächer. Es gibt nun zwei unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Vielzahl der Gestaltungsoptionen umzugehen: Entweder bringt man eine Harmonie in alle Gestaltungselemente und stimmt sie perfekt aufeinander ab. Oder man setzt bewusste Spitzen, betont bestimmte Elemente besonders oder setzt auf ungewöhnliche Kombinationen. Die meisten Bauherren wählen den ersten Weg. Denn für den zweiten braucht es viel Mut. Es besteht nämlich immer das Risiko, sich für eine Farbe oder ein Dekor zu entscheiden, an der/dem man sich schnell satt sieht.

Kunterbunt? Nur im Ausnahmefall

Gewagte Kombinationen von mehreren bunten Farben mögen für Kindergärten, Jugendheime oder Künstlerateliers passen, für den privaten Bauherrn sind sie dagegen eher nicht zu empfehlen. Denn ein Haus ist dann über Jahre und Jahrzehnte bunt, die Farbigkeit ist nicht ad hoc zu ändern, wenn sie irgendwann nicht mehr gefällt. Daher sind für private Wohnhäuser eher gedeckte Farben wie Grau oder Anthrazit im Trend, bei den Dekoren dominiert immer noch sehr die Eiche, aber andere Dekore (Nussbaum, Kirsche oder Teak) legen langsam zu.

Beispiele für eine harmonische Gestaltung

Die Experten aus dem Hornschuch Design Center haben sich einmal fünf unterschiedliche Haustypen angeschaut und konkrete Empfehlungen für die Gestaltung der Bau- elemente bei gegebener Fassade und Dachdeckung ausgesprochen. Dabei war ein harmonisches Gesamtbild das Ziel.

1. Modernes Einfamilienhaus mit Garage

Nehmen wir ein modernes, großzügiges Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet. Da das Haus warm und freundlich aussehen soll, hat sich der Bauherr für ein sonniges Gelborange als Hausfarbe entschieden. Die kräftige Farbe lässt die Fassade dominant wirken, vor allem, da das Dach mit schwarzen Ziegeln gedeckt ist, (das ist jedoch nicht in allen Wohngebieten möglich!) Um die Bauelemente harmonisch in das Gesamtbild einzufügen, sollten Fenster, Haustür und Garagentor einen dezenten, mittleren Grauton tragen, sodass sie mit der Dachfarbe korrespondieren. Der Folienspezialist empfiehlt in diesem Fall die Farbe Titanium mit einer feinen Sandprägung.

2. Renoviertes Einfamilienhaus der 60er-Jahre

Der Hausherr möchte gründlich renovieren, doch den Charakter des ursprüglich gebauten Hauses erhalten. Die Fassade bleibt daher in klassischem Weiß, ein sehr helles Grau wäre aber auch möglich. Das Dach wird neu mit naturrotem Bieberschwanz gedeckt. Fenster und Haustür sollen hier natürliche Akzente setzen, daher bietet sich ein klassisch-rustikales Holzdekor an wie zum Beispiel Asteiche natur. So kann sich das über 50 Jahre alte Einfamilienhaus durchaus wieder modern präsentieren.

3. Landhaus im englischen Stil

Der Bauherr wählt für sein Haus den typisch englischen Baustil, wie man ihn in Cornwall, aber mancherorts auch in Norddeutschland findet. Die Fassade ist graubunt (oder rotbunt) geklinkert und durch ihre Farbgebung sehr dominant, das Dach ist mit dunkelgrauem Schiefer gedeckt. Um den Landhaus-charakter zu unterstreichen empfiehlt sich hier ein zurückhaltendes, aber nicht zu blasses Nussbaumdekor wie zum Beispiel das elegante Dekor Walnuss in der Farbe Rehbraun. Die sehr natürliche Farbgebung erstreckt sich auf die Sprossenfenster, die Fensterläden, die Garage und die sehr traditionelle Haustür. Sie verhilft diesem Haustyp zu besonderem Charme.

4. Typisches Stadthaus (Neu- oder Altbau)

Freistehende Stadthäuser mit quadratischem Grundriss sind zeitlos, sie werden seit den 1920er-Jahren gebaut und sind mit ihren klaren Linien heute wieder aktuell. Die Fassade ist in klassischem Weiß gehalten, das Walmdach ist dunkelgrau. Bei diesem starken Kontrast können Grautöne ausgleichend wirken. So weist zeitloses Grau (z. B. als Uni in basaltgrau mit feiner Sandprägung) den Fenstern und der Tür ihre selbstverständliche Rolle zu. Das Garagentor kann mit dem Holzdekor Teak silver grey einen Kontrastpunkt zur formalen Strenge des Hauses setzen.

5. Mehrfamilienhaus im dezenten „Look“

Moderne Mehrfamilienhäuser wirken großzügiger, wenn sie in Weiß- und Grautönen gehalten sind. Dieses hat eine weiße Fassade und ein schwarzes Dach. Terrassen-/Balkontüren und großflächige Fenster prägen das Bild. Um hier für Harmonie zu sorgen, müssen die Fenster mit den nachträglich eingebauten Rollläden zurücktreten. Es bietet sich daher für Fenster und Türen eine gedeckte, eher dunkle Farbe an wie zum Beispiel Uni anthrazit.

Viele Möglichkeiten mit dem Konfigurator

Diese fünf Beispiele zeigen, was alles bei der Planung der einzelnen Bauelemente be- achtet werden muss. Interessierte können diese Konfigurationen online auf www.skai-konfigurator.com nachvollziehen und die Wirkung der Folierung für weitere Haustypen ausprobieren. Hier geht es nur um die Außenwirkung. Natürlich ist es auch möglich, innen ein anderes Dekor oder eine andere Farbe zu wählen als für den Außenbereich, etwa wenn an einem Fachwerkhaus innen ein modernes Uni zum Einsatz kommen soll, während es außen Holz sein muss. Grundsätzlich gilt: Je mehr Freiheitsgrade bestehen, desto schwieriger fällt naturgemäß die Entscheidung für das Dekor bzw. die Farbe. Deshalb sollte sich der Bauherr oder Renovierer bereits im Vorfeld Gedanken machen, welche Parameter gesetzt sind und welche Gestaltungsmöglichkeiten er dann noch hat. Beim spielerischen Ausprobieren mit dem Skai-Konfigurator bekommt man schnell ein Gefühl für die Wirkung von Farben und Dekoren. So kann der Fachhändler dem Bauherrn Gelegenheit geben, sich perfekt auf das Beratungsgespräch vorzubereiten.

Trend 1: wie pulverbeschichtetes Aluminium

Seit diesem Jahr gibt es eine neue Optik „Alux“, die wie Metbrush eine Metalloberfläche nachahmt und die wie geschaffen ist für einen ganzheitlichen Look über alle Bauelemente hinweg. Die Folie erzielt das Look-and-Feel pulverbeschichteten Aluminiums und wertet so Fenster, Türen und Garagentore deutlich auf. Für die brillante Optik sorgen spezielle Effektpigmente, die beim Druckprozess zum Einsatz kommen und die in Kombination mit der Prägung den typischen Schimmereffekt erzeugen. Eine hochpräzise Lasergravurtechnik ermöglicht eine Oberfläche in einer besonderen Qualität. Das Unternehmen bietet zunächst sechs Farbtöne an, die den gesamten Graubereich abdecken, bis hin zu Anthrazit. Bei allen Farben schützt die patentierte Hornschuch „Cool-Colors“-Technologie die Folie und Träger, indem sie die Wärmeaufnahme deutlich reduziert. Am besten läuft aktuell die Farbe DB 703.

Trend 2: rustikale Natur, modern inszeniert

Seit diesem Jahr ergänzen Sheffield Oak grey und Oak brown den hellen Farbton Oak light. Das Holzdekor wirkt verblüffend natürlich. Es zeigt eine dezent-elegante Eiche, bei der die Kälkung der holzarttypischen Poren Akzente setzt und vielfältige Farbvariationen ein stimmiges Gesamtbild erzeugen. Zudem überzeugt das Dekor durch seine Haptik. Die parallel entwickelte Prägung „Stylo“ besitzt eine tiefe Struktur, die sich durch ein mehrstufiges Porenbild, feinste Zeichnungen in den Blumen und detailgetreue, natürlich Merkmale auszeichnet.

Das Dekor und die Prägung wurden mit dem Interzum award: intelligent material & design ausgezeichnet. (sk/Quelle: Hornschuch) I

Konrad Hornschuch AG

74679 Weißbach