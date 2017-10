Hoher Vorfertigungsgrad spart Montageaufwand: Nach der Punktwolken-Auswertung und CAD-Übergabe können Arbeitsplatten oder Blenden bereits in der Werkstatt präzise in der passenden Kontur produziert werden. Foto: Schreinerei Beer

Bei schiefwinkligen oder frei geformten Räumen stoßen nicht nur Bandmaß und Zollstock, sondern auch manch digitales Aufmaßsystem an ihre Grenzen. 3D-Laserscanner erfassen jeden Winkel in Sekundenschnelle. Marian Behaneck

I Werden Erweiterungs- oder Umbaumaßnahmen erforderlich oder geht es gar um historische Bausubstanz, kommt man um ein präzises Aufmaß nicht herum. Je präziser und zuverlässiger es ist, desto geringer die Gefahr teurer Folgekosten, wenn beispielsweise das fertige Werkstück nicht in die dafür vorgesehene Öffnung passt.

Besonders gut eignet sich das 3D-Laserscanning bei komplexen, krummen und schiefen, frei geformten oder filigranen Objekten, denn es ist derzeit die modernste und vielseitigste Aufmaß-Technologie.

Komplettes Aufmaß in wenigen Minuten

Das Prinzip ist einfach: Ein auf einem Dreibeinstativ befestigter, vertikal rotierender Laserscanner dreht sich horizontal um die eigene Achse. Dabei tastet er während einer 360-Grad-Umdrehung alle ihn umgebenden Objekte vollständig ab und speichert ihre Geometriedaten in Form von räumlichen Koordinatenwerten. Im Gegensatz zu anderen Messverfahren, wie tachymetrischen Systemen (siehe Marktübersicht BM 04/15, ab S. 118 oder auf BM-online, Suchbegriff: „Tachymetrische Messsysteme“), werden also nicht einzelne, markante Objektpunkte gemessen, sondern die gesamte Umgebung rasterförmig abgetastet und dreidimensional als eine mehrere Millionen 3D-Messpunkte umfassende „Punktwolke“ erfasst. Eine integrierte Digitalkamera liefert zusätzlich Farb- und Texturinformationen.

Da der Scanner nicht durch massive Bauteile hindurch messen kann, erfordern komplexe Objektgeometrien oder möblierte Räume eine mehrfache Aufstellung an unterschiedlichen Standpunkten – andernfalls entstehen sogenannte „Mess-Schatten“.

Der gesamte Messvorgang läuft so schnell ab, dass auch schwierige Messaufgaben wie z. B. komplette Dachstühle, Fachwerkstrukturen oder historische Gebäude in wenigen Minuten dreidimensional aufgemessen werden können. Allerdings relativiert sich dieser Zeitvorteil bei der anschließenden Zusammenführung und Auswertung der Punktwolken etwas, denn diese Arbeitsschritte sind etwas zeitaufwendiger. Dabei werden die einzelnen Punktwolken über manuell aufgebrachte Referenzpunkte passgenau übereinandergelegt oder über natürliche Referenzen automatisch zusammengefügt. Anschließend werden die Messdaten im Büro mithilfe einer speziellen Software eingelesen, gefiltert und die Messpunkte manuell oder teils auch halbautomatisch in CAD-Elemente überführt. Per Schnittstelle gelangen diese Ergebnisse dann ins CAD-Programm.

Die Qualität und Geschwindigkeit der Auswertung wird vom Funktionsumfang der Software, in erster Linie aber von der Erfahrung des Bearbeiters bestimmt. Er muss aus Millionen von Messpunkten die jeweils relevanten Punkte herausfiltern, sodass hinterher für Schreiner, Fenster- oder Treppenbauer verwertbare 3D-Modelle, Grundrisse, Schnitte und Ansichten entstehen. Trotz der etwas aufwendigeren Auswertung lassen sich im Vergleich zu anderen Messverfahren insgesamt etwa ein Drittel der Aufmaßkosten einsparen.

Einsatzbereiche und Vorteile

Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Präzision ist das 3D-Laserscanning-Verfahren vielfältig einsetzbar. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Dokumentation, Bestandssicherung und Überwachung von Bauobjekten über die Analyse von Bauschäden bis hin zur 3D-Visualisierung. Wurden 3D-Laserscanner in den Anfangsjahren vor allem im Facility Management für die Dokumentation des Baubestands oder in der Denkmalpflege zur Bestandserfassung bauhistorisch wertvoller Objekte genutzt, so werden sie heute zunehmend auch planungsbegleitend eingesetzt, beispielsweise für die „As-Built“-Dokumentation. Dabei wird der Rohbau präzise erfasst und mögliche Abweichungen gegenüber der Planung dokumentiert, damit z. B. Fenster und Fassaden passgenau eingebaut werden können. Der Präzision des Scanners entgeht hier nicht das kleinste Detail, der kleinste Bau- oder Montagefehler. Aktuelle 3D-Scanner erfassen ein 360 x ca. 320 Grad-Panorama(horizontal/vertikal) mit einer Auflösung von bis zu einer Million Messpunkten pro Sekunde – und das bis auf wenige Millimeter genau.

Ein weiterer Vorteil ist, dass nur eine Bedienperson erforderlich ist, denn das berührungslose Messen ist über weite Distanzen möglich (etwa 80 Meter und mehr). Da auch die Datenerfassung relativ schnell abläuft, lässt sich die Verweildauer vor Ort auf ein Minimum reduzieren.

Die geometrischen Daten-, Farb- und Texturinformationen lassen sich vielfältig nutzen. So können entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung aus den 3D-Daten beliebige 2D-Ansichten, Schnitte, Wandabwicklungen, Auf- oder Untersichten für die Planung oder Visualisierungen und Videoanimationen für eine Präsentation generiert werden.

Vor Ort erfassen, im Büro auswerten

Zu den für die Auswertung wichtigen Informationen zählen Objektkanten und -ecken. Im Gegensatz zu Flächen werden diese beim Messvorgang aber nur selten durch den Laserstrahl getroffen.

Daher müssen aus den teilweise extrem großen Dateien (bis zu 10 Mio. Punktwerte und mehr) wesentliche von unwesentlichen Informationen getrennt und überzählige Daten herausgefiltert werden. Danach müssen sie in eine für CAD- und Visualisierungsprogramme verwertbare Vektorgrafik (Linien, Flächen, Quader, Zylinder und andere Grundkörper) überführt werden.

Dafür kann man laserscannerherstellerspezifische oder -unabhängige verwenden – teilweise sogar direkt CAD-Programme mit entsprechender Schnittstelle.

Der Aufwand und die Dauer der Auswertung hängen davon ab, ob lediglich 2D-Grundrisse, -Ansichten bzw. -Schnitte gefordert sind oder CAD-Volumenmodelle oder aus einzelnen Bauteilen bestehende, so genannte BIM-Gebäudemodelle, erzeugt werden sollen.

Damit der Geschwindigkeitsvorteil der automatischen Messung nicht durch die überwiegend manuelle Auswertung der Punktwolken verloren geht, verfügen die Programme über Filtertechniken, Modellierwerkzeuge und teils sogar Automatismen, die Objektflächen, -kanten oder -ecken erkennen.

Standardisierte Objekte wie Rohrleitungen oder Stahlprofile lassen sich halbautomatisch generieren. Das funktioniert so: Wird der Verlauf eines Rohres oder Stahlprofils mit einer Linie zwischen zwei Messpunkten vorgegeben, errechnet das Programm aus der umgebenden Punktestruktur den Durchmesser bzw. die Profilabmessungen. Dann sucht es in der Bauteildatenbank nach dem passenden Normbauteil und fügt es in das durch die Linie vorgegebene Teilstück ein. Die beim Auswertungsvorgang erarbeiteten Vektordaten können anschließend per DXF-, DWG-, IFC-oder anderen Schnittstellen an beliebige CAD-Programme übergeben werden. Funktionen zur automatischen Generierung gebäudespezifischer Objekte wie Wände, Stützen, Decken oder Treppen sind derzeit allerdings noch in der Entwicklung.

3D-Laserscanning als Dienstleistung nutzen

In Form von Laser-Distanzmessern oder Nivelliergeräten hat die Lasertechnik im Handwerksbereich längst Einzug gehalten. Dass das 3D-Laserscanning noch weitgehend unbekannt ist, hat einen einfachen Grund: Während Laser-Distanzmesser etwa 100 Euro, rechnergestützte 2D-Aufmaßsysteme rund 1000 Euro, tachymetrische 3D-Systeme etwa das Fünf- bis Zehnfache kosten, liegen die Preise für 3D-Laserscanner mit 30 000 bis 70 000 Euro und mehr weit darüber.

Deshalb ist dieses Messverfahren für Betriebe, die 3D-Aufmaße nur gelegentlich benötigen, eher als Dienstleistung interessant.

Die Kosten für ein Laserscanning-Aufmaß richten sich nach der Größe und Komplexität des Objektes, nach einer eventuell nötigen Kombination verschiedener Aufmaßverfahren (2D, 3D, Fotoaufmaß, manuell etc.) und natürlich nach dem gewünschten Ergebnis, wie 2D-Pläne, 3D-Modell oder Visualisierung.

Der Umfang der Einzelleistungen ist projektabhängig, weshalb die Kosten nur auf konkrete Anfrage über ein Honorarangebot abgeschätzt werden können. Sie sind jedoch überschaubar, sodass bereits bei kleineren Projekten eine Laserscanning-Dienstleistung oft wirtschaftlicher ist, als jedes andere manuelle oder digitale Aufmaßverfahren. Viele Ingenieur- und Vermessungsbüros haben sich inzwischen auf das Laserscanning spezialisiert und offerieren entsprechende Dienstleistungen (siehe auch Mitgliederlisten: www.vdv-online.de oder www.bdvi.de ). I

Warum einen Scanner kaufen?

Das berichtet der Kollege

Christian Beer ist Geschäftsführer der Schreinerei Beer GmbH aus Wolfersdorf. Er hat in einen Laserscanner investiert, bereits erste Erfahrungen gemacht und kann Folgendes aus dem Alltag berichten:

Wir setzen unseren neuen 3D-Scanner für das Aufmaß von Küchen, Einbaumöbeln sowie Treppenstufen auf Beton ein. Ziel ist es, besonders Arbeitsplatten und Blenden schon vorab in der passenden Kontur zu produzieren, damit individuelle Anpassungsarbeiten auf der Baustelle weitgehend entfallen.

Das hat bei unserem ersten Auftrag sowie bei mehreren Testläufen schon sehr gut geklappt.

Leider dauert die Auswertung der Punktwolken und die CAD/CAM-Übergabe im Moment noch etwas, da es keine direkte Schnittstelle zu unserer CAD-Software gibt. Daran wird aktuell gearbeitet.

Bei einer durchschnittlichen Küche dauert der Prozess derzeit noch rund zwei bis drei Stunden. Der Vorteil ist jedoch, dass wirklich nichts vergessen werden kann und alle Maße absolut exakt sind. Der Ablauf des Aufmaßes vor Ort ist einfach: Projekt anlegen, Scanprofil wählen und Scanner starten – fertig!

Unseren etwa 40 000 Euro (netto) teuren Scanner setzen wir etwa dreimal in der Woche ein und rechnen mit einer Amortisierungszeit von rund drei Jahren.

Zusammenfassend würde ich sagen, dass dies absolut die Zukunft des Aufmaßes ist. Wenn die Datenübergabe ins CAD noch einfacher wird und die Preise noch etwas günstiger werden, kann der normale Laserentfernungsmesser bald in Rente gehen.

Laserscanning als Dienstleistung beauftragen

Tipps und Infos direkt vom Fachmann

Als gelernter Schreiner und Geschäftsführer des Laserscanning-Dienstleisters „Farlo Projektmanagement“ kennt Florian Schuster die Fragen von Interessenten und erklärt:

„Wichtig ist es, sich über seine Erwartungen und Anforderungen klar zu werden. Welche Objektdaten benötigt man wofür? So kann z. B. bei einer Grundrisserstellung mit einer geringeren Messdichte gearbeitet werden, als es bei filigranen Objekten im Denkmalschutz nötig ist. Wichtig ist auch, wie und von wem die Daten weiterverarbeitet werden. Soll aus den Daten ein fertiger Plan erstellt werden oder werden sie von einem Architekturbüro bearbeitet? Welches Dateiformat wird benötigt etc.? Unsere Stundensätze liegen derzeit bei 100 bis 120 Euro netto. Allerdings ist das nur ein Richtwert, der von der Komplexität des Objekts abhängt. Von Vorteil sind daher Fotos oder Skizzen der Vor-Ort-Situation. So genügt für einen unmöblierten, nischenfreien Raum ein einziger Scan. Ist der gleiche Raum möbliert, erhöhen sich die Scananzahl und damit auch die Kosten. Wichtig ist auch, ob besondere Hilfsmittel wie eine Arbeitsbühne benötigt werden oder ob nur zu bestimmten Zeiten gescannt werden kann. Für die Erfassung mehrerer Büroräume (s. Bild) waren elf Scans von je ca. fünf Minuten erforderlich. Das Zusammenfügen und Bereinigen der Scans haben ca. drei Stunden, der Datenimport ins CAD und die Planerstellung nochmals einen Arbeitstag gedauert. Der Bestandsplan war also nach insgesamt rund zwei Arbeitstagen fertig.“ www.farlo-projekt.de

