Die Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk lädt am Sonntag, den 25. September 2016, zur Verabschiedung der Meisterschüler und zur Ausstellung der Meisterprüfungsprojekte ein. Von 11 bis 17 Uhr sind in den Räumen der Meisterschule in der Gleusdorfer Straße 14 in 96106 Ebern die Prüfungsstücke des 62. Kurses zu sehen. Gegen 15.30 Uhr findet eine Führung durch das Schulgebäude statt.