Hesse-Lignal auf Deutschlandtour – noch drei Termine

Unter dem Motto „Heimspiel“ veranstaltet Hesse-Lignal in diesem Jahr seine deutschlandweiten Innovationstage. Von September bis November widmet sich eine Roadshow dem Thema Oberflächeninnovationen – drei Termine stehen noch aus. Das Besondere: Sie findet in zehn großen Fußballstadien im gesamten Bundesgebiet statt. In den vergangenen zwei Jahren hatte der Oberflächenspezialist zu Innovationstagen am Stammsitz in Hamm eingeladen.

Vorträge und Produkttests

Den Besucher erwarten jeweils von 13 bis 18 Uhr Live-Produktvorführungen und Produkttests, praxisnahe Kurzvorträge von Hesse-Lignal und von zehn ausgewählten Industriepartnern rund um die Oberfläche sowie eine große Verlosung von Bundesliga-Tickets unter allen Gästen.

Ein Highlight der präsentierten Innovationsprodukte wird Fantastic-Color sein, ein nach aktuellen Erkenntnissen rezeptierter Pur-Farblack, der sich laut Hesse hinsichtlich Deckkraft, Kantenstand und Verlauf deutlich von anderen Lösemittelfarblacken abhebt. (bs)

Noch ausstehende Termine und Orte der Hesse-Heimspiele