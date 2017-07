Für einen guten Zweck hat Homag den Erlös aus dem Verkauf von Vorführteilen auf der Ligna 2017 zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Initiative „Homag Cares“ wurden 2000 Euro eingenommen, die das Unternehmen nach der Messe verdoppelt hat. Die Spende von 4000 Euro ging an die Organisation „Future Chances – For Kids and Poor in Tanzania (ped-world e.V.)”. Damit werden Ausbau und Einrichtung einer Schule unterstützt, die armen Kindern eine gute Ausbildung sichern soll.

Übergeben wurde die Spende von Homag-Geschäftsführer Ulrich Schmitz an Petra Bernhardt aus Weil der Stadt bei Böblingen. Sie hat sich die Umsetzung von Bildungsprojekten in Tansania zur Aufgabe gemacht.(bs)

Mehr Infos zur Organisation: www.futurechances.org