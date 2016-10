Keine Chance für Kratzer, Dellen & Co.

Der Bundesverband Treppen- und Geländerbau (BVTG) lädt am Freitag, 11. November 2016, zu seinem zweiten Workshop in diesem Jahr. Er beschäftigt sich mit dem Thema Oberflächeninstandsetzung. Gastgeber des ganztägigen Workshops ist die Firma Heinrich König aus Niederdorfelden, ein auf die Instandsetzung beschädigter Oberflächen spezialisiertes Unternehmen. In diesem Workshop geht es in erster Linie um die Materialien Holz und Metall.

Reklamationen verhindern

Teilnehmer des Seminars lernen wie man Kratzer, Dellen und beschädigte Kanten in Holz wiederherstellt, so dass Kundenreklamationen erst gar nicht entstehen. Fachkundige Mitarbeiter zeigen auch, wie man Kratzer, Löcher und Scheuerstellen von pulverbeschichteten Oberflächen, lackierten Metalloberflächen und Messing-Beschlagteilen wieder entfernen kann. Für BVTG-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 150 Euro. Bei der Herbstveranstaltung am Samstag, 12. November in Frankfurt gibt es Vorträge rund um den Treppenbau, z.B. zur Zulassung von speziellen Holztreppen und zu BVTG-Richtlinien. (bs)

Wenn Sie an diesen Veranstaltungen teilnehmen möchten, kommen Sie hier zur Online-Anmeldung: http://bvtg.de/index.php/Date/itemize