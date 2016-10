„Speeddating Oberflächentrends“ gut besucht

16 Referenten mit Kurzvorträgen an nur einem Tag gaben am 29. September 2016 im Servicepoint A30 in Bünde einen kurzweiligen Überblick über die Branchentrends der Oberflächen in Innenräumen. Gekommen waren 99 Fachleute aus Industrie, Handwerk, Design und Innenarchitektur und damit freuten sich die Veranstalter über das große Interesse an diesem neuen Eventformat. Die Besucher und Referenten waren auch aus Österreich, Schweiz und Benelux angereist. Namhafte Unternehmen wie Adler Lacke, Egger Holzwerkstoffe, Georg Ackermann GmbH, Hettich, Hornschuch, Richter akustik & design, Schweiger, Swiss Krono Group, Trendfilter, Westag & Getalit begeisterten das Publikum mit neuen Gestaltungs- und Materialideen. Auch inspirierende Vorträge aus dem Textildesign (Kobusch Design) und der Forschung und Entwicklung (Fraunhofer IWU Dresden und Even on Sunday) gaben Impulse für neue, zukunftsweisende Gestaltungen. Glas durfte ebenfalls nicht fehlen und wurde von der Agentur glass & more als 100% recycelfähiges Produkt in seinen vielen Facetten vorgestellt.

Alle Vortragenden waren sich einig, dass die Bedeutung von Oberflächen in Zukunft wächst, sei es durch die Umsetzung individueller Designs, der Wertschätzung der Haptik oder auch durch Funktionen, wie Verbesserung des Raumklimas, smarten Anwendungen oder sogar Energiegewinnung.

Die Agentur Trendfilter plant dieses Speed-Dating-Event im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Die nächste Veranstaltung des Trendfilters in diesem Jahr ist ein zweitägiger Trendworkshop „Vom Megatrend zur konkreten Produktidee“ am 22. und 23. November 2016. (ra)