Ein Beschlag, unzählige Möglichkeiten

Die überarbeitete und komplettierte Beschlagfamilie für Schiebeläden Hawa-Frontslide 60-100-140 setzt neue Maßstäbe in der Flexibilität. Ergänzt um zwei neue Gewichtsklassen, deckt Hawa-Frontslide alle Gewichte bis 140 kg pro Flügel ab.

Der Hawa-Frontslide ist damit das umfangreichste Schiebebeschlagsortiment in dieser Klasse und für nahezu alle Bausituationen an der Fassade optimal einsetzbar. Ob manuell oder automatisch bedienbar, ob für symmetrische und teleskopische Öffnung mit zwei bis vier Schiebeläden – Hawa-Frontslide passt immer.

Die guten Argumente für Schiebeläden am Bau haben sich am Markt durchgesetzt. Nun erleichtert die neue Hawa-Frontslide-Familie die Entscheidung für das Produkt, denn sie passt sich den Anforderungen an. Die Beschlagfamilie kommt mit weniger Führungen aus und reduziert so die Lagerhaltung. Zudem beansprucht sie weniger Platz beim Einbau, ist im Großen mit Schiebeladenhöhen bis 3200 mm und Breiten bis 2500 mm genauso komfortabel einzubauen und zu bedienen wie im Kleinen.

Hawa-Frontslide glänzt aber auch ganz selbstverständlich durch die Windwiderstandsklasse 6, Korrosionsbeständigkeit, erhöhte Stabilität mit zwei Führungen und eine einheitliche Ästhetik über alle Gewichtsklassen und Komfortausführungen hinweg. Über einen Zuwachs an Komfort dürfen sich die Benutzer der automatisch bedienbaren Anlagen freuen. Eine intelligente Steuerung sorgt für ein langsames Anfahren und Abbremsen des Schiebeladens.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten (Schweiz)

Halle C4, Stand 310