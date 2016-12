Fundiertes Fachwissen zum Umgang mit dem wertvollen Werkstoff Holz will Adler, der österreichische Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln, Tischlern, Schreinern und Fensterherstellern mit seinem Seminarprogramm 2017 vermitteln. Ein Vorteil für Frühbucher: Bei Anmeldung bis zum 31. Dezember 2016 ist die Teilnahme für eine Person pro Betrieb kostenlos.

Aktuelle Top-Themen in der Praxis

Bei allen Seminaren wird die Praxis groß geschrieben, deshalb stehen Ausprobieren, Anfassen und Anwenden im Vordergrund. „Wir zeigen den Teilnehmern ganz genau, wie sie mit unseren Produkten die besten Ergebnisse erzielen“, betont Schulungsprofi Hans-Peter Thaler. Ob es um die Erzielung von trendigen Oberflächen mit modernen Beizsystemen oder die stets gefragten „natürlichen“ Oberflächen geht – die Seminare behandeln die aktuelle Top-Themen. Besonderes Augenmerk liegt im kommenden Jahr auf den modernen Effektlack-Oberflächen: „Rostige Schränke oder Küchen im Betonlook? Wir lassen diese gefragten Gestaltungselemente ganz einfach mit der Lackierpistole entstehen“, hebt Thaler hervor.

Oberflächenschulung direkt im Betrieb

Bei Interesse kommen die Adler Anwendungsprofis auch direkt in den Betrieb und veranstalten dort eine den Wünschen und Anforderungen des Unternehmens entsprechende Oberflächenschulung. „Der Kurs mit Adler war sehr interessant und ein voller Erfolg“, lobt etwa Schreinermeister Ralf Lenz aus Heidenrod-Zorn, der kürzlich eine solche Vor-Ort-Schulung für sein Team organisierte. Alle anderen Seminare finden im Adler-Werk in Schwaz/Österreich und in den beiden deutschen Servicestützpunkten in Herford und Dornstadt statt. (bs)