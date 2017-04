Am 29. und 30. Juni 2017 findet im Kurhaus von Meran (Italien) das 14. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2017) des Vereins Forum-Holzbau statt. (Foto: Forum-Holzbau)

Am 29. und 30. Juni 2017 findet im Kurhaus von Meran (Italien) das 14. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2017) des Vereins Forum-Holzbau statt. (Foto: Forum-Holzbau)

Am 29. und 30. Juni 2017 findet im Kurhaus von Meran (Italien) das 14. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2017) des Vereins Forum-Holzbau statt. (Foto: Forum-Holzbau)

Am 29. und 30. Juni 2017 findet im Kurhaus von Meran (Italien) das 14. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2017) des Vereins Forum-Holzbau statt. (Foto: Forum-Holzbau)

Am 29. und 30. Juni 2017 findet im Kurhaus von Meran, Italien, das 14. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2017) des Vereins Forum-Holzbau statt. Im Rahmen der Fachveranstaltung dreht sich dann alles rund um die Themen Architektur, Holzbau und Innenausbau. An den zwei Veranstaltungstagen präsentieren und diskutieren Unternehmerinnen und Fachleute aus Gesellschaft, Forschung und Wirtschaft aktuelles Knowhow und Themen aus der Branche sowie zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld. Auf dem Programm stehen unter anderem praxisnahe Referate zu Management und Karriere, Fachreferate zum Holzbau und Innenausbau sowie zu erfolgsversprechenden Unternehmensstrategien und Innovationen. Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 530 Euro.

Attraktives Rahmenprogramm

Neben den Referaten erwartet die Teilnehmerinnen aus der Holzbaubranche auch ein anspruchsvolles Rahmenprogramm aus kulinarischen und kulturellen Leckerbissen, das Gelegenheit zum vertiefenden Erfahrungsaustausch und zum Networking bietet. Erwartet werden über 150 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Bereits am Vorabend können sich die Teilnehmerinnen bei einem gemeinsamen Abendessen auf die Fachveranstaltung einstimmen. Die beginnt am 29. Juni mit den Themen „Wie Planen und Bauen sich verändert“, „Holzbau – Neue Organisationsmodelle und Geschäftsmodelle“, „Innenausbau – die große Vielfalt der Gestaltung“ und als Gastreferat „Das etwas andere Unternehmen – Wunder muss man selber machen“. Schwerpunkte am zweiten Veranstaltungstag sind die Themen „Wie sich unsere Geschäftswelt ändert“, „Holz verbindet (Holzarchitektur)“ und „Werden Sie ein Zeitgeistunternehmen“. Fakultativ wird als Programmabschluss „Geschichte hautnah erleben“ mit 3D Licht- und Grafikshow, Stadtbesichtigung mit anschließendem Abendessen und gemütlichem Ausklang angeboten. (bs)