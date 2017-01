Die Deutschen Treppenbautage 2017 sind vom 10. bis 11. März 2017 zu Gast bei der Carl Stahl GmbH in Süßen. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Seil- und Hebetechnik und weltweit mit seinem Design im Bereich der Architekturprodukte bekannt.

Neben der Besichtigung der Produktionsanlagen des Gastgebers erwarten die Teilnehmer im Rahmen des zweitägigen Seminars Fachvorträge namhafter Referenten. Die Unterbringung in einem modernen Hotel mitten in der mittelalterlich geprägten Stadt Esslingen am Neckar bieten Teilnehmern und mitreisenden Partnern Abwechslung zum Seminarprogramm. (bs)