Vom 27.-29. Juli 2017 ist es wieder soweit: Die Handwerkskammer Hannover präsentiert in der Ausstellung „formvollendet“ die diesjährigen Tischlermeisterstücke. Sie zeigen, was an Kreativität und Spitzenleistung im Tischlerhandwerk möglich ist und können so auch Motivation für den Nachwuchs im Handwerk sein. Die jungen Handwerker, die sich Material und Motiv für ihr Meisterstück frei aussuchen können, bekommen zur Eröffnung auch ihre Meisterbriefe überreicht.

„Die besten Aussichten, die es gibt“

Ein wirklich ungewöhnliches Meisterstück präsentierte im vergangenen Jahr der 30-Jährige Bastian Hempel. Für ihn, der aus einer Tischlerei kommt, die auf den Fenster- und Türenbau spezialisiert ist, war der Möbelbau eine kleine Herausforderung . Dennoch war die Idee für sein Meisterstück schnell gefunden. „Es sollte etwas Besonderes am liebsten in runder Form sein“, sagt Hempel. In 144 Stunden hat er ein Himmelbett aus Eiche in Form einer Ellipse gebaut, das komplett frei von Metall ist. „Selbst die Schrauben sind mit Hilfe eines befreundeten Drechslers entstanden“, berichtet Hempel. Das Holz hat Hempel teilweise „gekalkt“. Dafür seien mehrere Arbeitsschritte mit Lackierungen und Abschleifungen nötig. „Schon etwas aufwendig“, räumt Hempel ein, „aber für sein Meisterstück macht man das natürlich“, so der Tischlermeister.

Hempel hat sich ganz bewusst dafür entschieden, seinen Meister zu machen. „Man kann sein theoretisches Wissen ausbauen und man hat die Möglichkeit irgendwann seinen eigenen Betrieb zu gründen oder einen zu übernehmen. Das sind doch die besten Aussichten, die es gibt“. (bs)