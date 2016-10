Tag des Schreiners in Bayern

Wenn am 5. und 6. November die Bayerischen Innungsschreiner ihre Werkstatttüren öffnen, haben Besucher Gelegenheit, sich über die Neuheiten rund um innovatives Wohnen und Bauen zu informieren. Zu den Highlights des Programms gehören ein Gewinnspiel, bei dem es zwei exklusive E-Bikes im Schreiner-Design aus einer bayerischen Manufaktur zu gewinnen gibt, sowie Verlosungen zugunsten der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks.

Werbung für den Ausbildungsberuf

Im Rahmen des Schreinertags können Innungsschreiner eine außergewöhnliche Spielesammlung im Design des Schreiner-Logos präsentieren, die für Kinder und Jugendliche ebenso geeignet ist wie für deren Eltern und Großeltern. Unter der Anleitung des Schreiners haben Besucher die Möglichkeit, beim Zusammenbau des Würfels ihre eigenen handwerklichen Talente und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Die jungen Menschen können dabei mit dem Material Holz, professionellen Werkstätten, Maschinen und Produktionstechniken in Verbindung kommen. Deshalb ist der Tag auch eine ideale Gelegenheit, den Ausbildungsberuf des Schreiners darzustellen.

Hightech auf zwei Rädern

Ein weiteres Highlight des Schreinertags: Bei einem Gewinnspiel können die Besucher eines von zwei Hightech-E-Bikes gewinnen. Die Fahrräder sind exklusive Sonderanfertigungen im Design der bayerischen Innungsschreiner und damit echte Hingucker. Einige der teilnehmenden Betriebe bieten in diesem Jahr auch wieder Futterhäuser im Logo-Design an. Diese können Kinder, Jugendliche oder Erwachsene aus Einzelteilen zu einem schmucken Vogelhaus zusammenbauen.

Spendenaktion mit Bayerischem Rundfunk

Wie immer wird der Tag des Schreiners in den Radiosendern des Bayerischen Rundfunks angekündigt. Auch die im vergangenen Jahr gestartete Kooperation mit der Aktion Sternstunden des BR wird in diesem Jahr fortgesetzt. Mit der Benefizaktion unterstützt der BR seit vielen Jahren Kinder in Not. Beim Tag des Schreiners werden in diesem Jahr beispielsweise Spielewürfel und Vogelhäuser gegen eine freiwillige Spende für Sternstunden abgegeben. Der gesamte Erlös der teilnehmenden bayerischen Innungsschreiner kommt der Aktion Sternstunden zugute. (bs)